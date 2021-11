Ale e Franz/ Quella volta in cui Alessandro preoccupò i fan per la perdita di peso

Se dici Ale e Franz dici Zelig. E’ un po’ il pensiero che accomuna i tanti fan che li hanno seguito con grande affetto in tutti i questi anni. I due, prima di incontrarsi e dare inizio ad una carriera di successo e ricca di soddisfazioni professionali, svolgevano lavori totalmente differenti. Ale era impegnato in fabbrica mentre Franz svolgeva la mansione di educatore. La coppia non ha mai parlato molto della propria vita privata, di fatto dividendo il privato dal lavoro.

Sappiamo tuttavia che Ale è sposato con una donna di nome Giovanna e che ha un figlio di nome Filippo. Franz, invece, parrebbe ancora single. I due comici, insieme, hanno raggiunto il successo anche nel cinema, realizzando film molto apprezzati dal pubblico, come Mi Fido di Te.

Ale e Franz, una carriera di successi: da Zelig a Mai dire Gol

Ci fu un episodio, tempo fa, in cui Alessandro Besentini si presentò in pubblico molto dimagrito preoccupando tantissimo i fan. All’epoca le malelingue avevano prospettato scenari decisamente più cupi e anche offensivi nei confronti del comico, che rassicurò i fan precisando di aver seguito semplicemente una dieta ferrea per tornare in forma.

Oltre a Zelig, i due comici hanno preso parte a numerosi spettacoli televisivi fra cui Mai dire gol, Pippo Chennedy Show e Buona la prima! su Italia 1. Hanno riscosso grande successo coi loro sketch, che sono diventati iconici per i fan che a distanza di anni dal loro debutto continuano a seguirli con la stessa passione di sempre.

