Ale e Franz/ “Quirinale? Il sogno è Liliana Segre. Il nostro rapporto…”

Insieme da 27 anni sui palchi di tutta Italia, Ale e Franz si sono raccontati a tutto tondo in una lunga intervista ai microfoni de La Stampa. «Da quasi 30 anni lavoriamo insieme almeno 5 o 6 giorni alla settimana, quando arriviamo alla pausa ci prendiamo 24 ore di libertà da noi stessi. Dalla nostra amicizia», hanno spiegato i due…

Tommaso Zorzi vs Katia Ricciarelli/ "Vorrei poterle dare della vecchia scrofa ma..."

Tanti i temi toccati da Ale e Franz nel corso dell’intervista, a partire dall’elezione del prossimo Presidente della Repubblica. Franz senza troppi giri di parole: «Io sarei orgoglioso se il prossimo Presidente della Repubblica fosse Liliana Segre. Le ho impresse le sue parole sul perdono del suo persecutore. Sarebbe un messaggio e un esempio, per il mondo». Giudizio condiviso anche dal collega, naturalmente.

Sidney Poitier è morto/ Fu il primo attore afroamericano a vincere l'Oscar

ALE E FRANZ, QUASI 30 ANNI INSIEME

Ale e Franz hanno raccontato di essere forti nell’essere complementari e non così simili. Ale ha sottolineato che i due si sentono indivisibili: «Siamo amici da tanto tempo, abbiamo condiviso così tanto lavoro, che in una coppia comica è anche qualcosa di intimo, e pure le nostre vite private». I due artisti hanno parlato anche della loro vita privata, che li vede ancora alla ricerca di equilibrio. Franz ha poi parlato del loro spettacolo: «L’apertura è con un messaggio, a modo nostro, sull’ecologia. La chiusura è su due uomini come noi, che si raccontano e invecchiano, cinici».

LEGGI ANCHE:

Valentina Vignali: "Quanti pregiudizi sugli influencer!"/ "Il mio fidanzato Lorenzo…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA