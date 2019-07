Ale e Franz/ “Una vera coppia di fatto dello schermo” (Improvviserai)

Ale e Franz tornano in tv e lo fanno con uno show che promette grandi risate. Il nome del format, in onda in prima serata su Rai 2, è Improvviserai e oltre a ispirarsi al celebre show tedesco Schillerstraße, rimanda a uno degli spettacoli più amati dei due comici: Buona la prima. Quello che succederà nel corso della puntata è ancora un mistero, ma sappiamo che il duo calcherà la scena per coinvolgere i tanti telespettatori in uno spettacolo dal vivo. A farla da padrone, si legge su Tv Sorrisi e Canzoni, sarà uno spettacolo a metà strada fra teatro e Sitcom, ma al centro della scena ci sarà, ancora una volta, l’improvvisazione, che porterà tutti gli attori coinvolti a sviluppare una storia senza un vero e proprio copione. A dare indicazioni sulle loro mosse sarà un suggeritore, che da dietro le quinte, attraverso una serie di auricolari, indicherà ai diversi attori le azioni compiere. E mentre il pubblico scoprirà in anteprima l’evolversi della scena, gli attori sul palco saranno costretti a improvvisare, per uno spettacolo che si preannuncia imperdibile.

In scena con Alessandro Betti

Per Improvviserai, Ale e Franz potranno contare su una squadra di comici e attori pronta a dare spettacolo. Assieme a loro ci saranno infatti Gigi e Ross, una delle coppie della comicità più amate del piccolo schermo, ma non mancherà Maria Di Biase, anche se, per l’occasione, figurerà senza la sua storica spalla, Corrado Nuzzo. Nel cast degli artisti, i due comici potranno contare inoltre sulla presenza di Alessandro Betti, uno dei maestri dell’improvvisazione teatrale e storico collaboratore di Ale e Franz; comico amatissimo, Betti è inoltre noto nel mondo della comicità per aver portato sul palco di Zelig l’indimenticabile rapper Sdrumo, oltre ai suoi interventi a Quelli che il calcio e Saturday Night Live. Ad arricchire il parterre già ricco ci penseranno invece gli ospiti: nel corso delle diverse serate si alterneranno sul palco J-Ax, Stefania Rocca, Gianmarco Tognazzi, Elisabetta Gregoraci e tanti altri personaggi del mondo dello spettacolo.

“Una vera coppia di fatto dello schermo”

Campioni di risate, Ale e Franz festeggiano venticinque anni di successi con uno show tutto da non perdere. Prima di dare il via alla loro nuova avventura su Rai 2, i due protagonisti di Improvviserai si sono concessi una importante parentesi teatrale, durante la quale hanno avuto la possibilità di portare in scena una delle tragedie più note in tutto il mondo: “Venticinque anni insieme, una vera coppia di fatto dello schermo e della scena”, spiega Ale raggiunto da Giuseppina Manin per il Corriere della Sera. “Nozze d’argento di amicizia e di risate che abbiamo deciso di festeggiare con il più romantico dei testi, Romeo e Giulietta”. In uno spettacolo composto da soli attori uomini, a vestire i panni di Giulietta è stato proprio Ale. Bandita, però, la celebre treccia, che “per ragioni di calvizie oggettiva, non ci sarà”. Anche in questo caso, come nel format Improvviserai, il duo comico ha preferito portare in scena gag esilaranti, prendendo spunto da un tipo di improvvisazione che non prevede alcun copione.



