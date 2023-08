Ale si elogia dopo aver lasciato Federico a Temptation Island 2023/ “Aspettavo questo momento!”

Temptation Island 2023, Ale vede il falò di confronto con l’ex Federico in TV e si autoelogia

Lunedì 31 luglio Temptation island 2023 si è concluso col botto. Gli ultimi falò di confronto hanno regalato al pubblico molte emozioni, in modo particolare quello di Ale e Federico. È stata lei a chiamare il falò di confronto, per la seconda volta, di fronte alle ennesime parole disinteressate del fidanzato di fronte alle sue immagini col single Lollo; così, una volta faccia a faccia, Ale ha dato sfogo a tutta la sua rabbia, scaricando sul fidanzato una serie di accuse e insulti.

Un momento che ha tenuto il pubblico di Temptation Island incollato alla TV e che ha scatenato gli elogi di molti nei confronti di Ale. Lei stessa sui social ha pubblicato un’immagine tratta dal falò col fidanzato, accompagnata a parole di autoelogio: “Io aspettavo questo momento. Asfaltalo, vaiiii!”, è l’incoraggiamento che dà alla se stessa in video.

Cos’ha detto Ale a Federico durante il falò di confronto? Le accuse più pesanti

Ma cosa ha detto Ale di così forte all’ormai ex fidanzato Federico durante il falò di confronto? Eccone alcuni stralci molto forti: “Sono venuta qui pensando di poter costruire qualcosa con te. Mi sono trovata una persona che dice di non provare le stesse cose che provavo io, successivamente dichiarassi pubblicamente di non amarmi, sai la cosa più schifosa? L’hai fatto ridendo! Che razza di persona sei?” E ancora: “Devi stare zitto perché non ti meriti un caz*o. Dovresti baciare dove cammino per tutto quello che ho fatto per te, sei un ingrato, schifoso di merd*.” Tutto questo prima che lei gli dicesse addio.

