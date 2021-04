Aleandro Baldi, dalla cecità alla vita privata/ E’ sposato? Ecco i dettagli…

Aleandro Baldi torna finalmente in tv e, in particolare, sul palco di Pio e Amedeo per Felicissima Sera ma i fan si chiedono: cosa ha fatto in questi anni il cantante lontano dal palco e dalla musica? Le cose per lui non sono andate molto bene tanto che dopo il successo di Non Amarmi c’è stato davvero poco altro nella sua carriera e molti sono pronti a pensare che il motivo sia proprio la sua cecità. Lui stesso in un’intervista a corrierefiorentino.it, lui stesso ha spiegato: “Sono non vedente dalla nascita, quindi l’11 aprile sono 50 anni che faccio questo… ”mestiere”’ ma quello che più ha messo in crisi il cantante è stato l’atteggiamento degli addetti ai lavori che rilanciavano l’idea che non potevano esserci ‘due ciechi’… “o Baldi o Bocelli, perché due così insieme sono troppi”.

Aleandro Baldi, dalla cecità alla vita privata

Il suo rapporto con la musica è sempre intenso anche se Aleandro Baldi ha spiegato anche che è felice quando fa le serate ma è vero anche che, a differenza di alcuni colleghi, non è disperato. E la sua vita privata? Anche in questo senso non si sa molto di lui. La privacy è stata sempre al centro della sua vita e questo non ha permesso ai fan di capire se nella sua vita c’è stata una fidanzata o, magari, una compagna o una moglie. Sui social Aleandro Baldi non pubblica foto in compagnia di altre persone e, quindi, nemmeno con una possibile compagna. Saranno Pio e Amedeo a tirargli fuori qualcosa che non sappiamo?

