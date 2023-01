Aleandro Baldi, Francesca Alotta e il duetto in “non amarmi” a Sanremo/ Il successo

Aleandro Baldi e Francesca Alotta: insieme il trionfo tra le nuove proposte del Festival di Sanremo

Aleandro Baldi, celebre cantautore affetto da cecità fin dalla nascita, sarà tra gli ospiti di Serena Bortone nella puntata odierna di Oggi è un altro giorno. L’artista ripercorrerà tutte le tappe più importanti della sua carriera, compreso il prossimo progetto musicale scandito dal nuovo brano Non mi serve niente. Aleandro Baldi ha ottenuto la sua prima gratica nel mondo della musica italiana insieme a Francesca Alotta. I due, nel ’92 al Festival di Sanremo, trionfarono con il brano Non amarmi nella categoria nuove proposte.

Aleandro Baldi e Francesca Alotta con lo storico duetto in Non amarmi riuscirono a conquistare l’Italia, dominando le classifiche di vendita e di ascolto per diverse settimane. Tanta fu la risonanza del successo che il brano arrivò all’attenzione anche di artisti internazionali, in particolare di Jennifer Lopez. Nel 2000 infatti, la star della musica si occupò di editare una versione del brano di Aleandro Baldi e Francesca Alotta in lingua spagnola, duettando con Marc Anthony. La nuova versione ispanica ha acclarato definitivamente la fama internazionale di Non amarmi.

