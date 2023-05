Aleandro Baldi: “Il mio sogno è di crescere dentro”/ “Oggi insegno, la musica…”

Aleandro Baldi, cantante fiorentino noto in particolare per la sua hit “Non amarmi”, è stato ospite stamane negli studi del programma di Rai Uno, Uno Mattina in Famiglia. L’artista si è esibito con il suo nuovo singolo “Non mi serve niente”, un brano dalle sonorità anni ’70 e ’80 che anticipa il nuovo album di inediti che uscirà in estate. Le prime parole dell’ospite sono state proprio per il suo brano inedito e su come si possa affrontare la vita senza chiedere nulla: “Con la verità dentro di noi, non la verità di quello che uno sa – dice Aleandro Baldi – ma la verità di essere veri, quando si ha qualche cosa c’è solo quella cosa lì, abbiamo quella cosa dentro, non abbiamo sovrastrutture, paturnie, fissazioni, siamo sereni perchè siamo veri, liberi, siamo quelli che vogliamo, anche quello è giusto e legittimo”.

Ma oggi cosa fa di bello Aleandro Baldi, visto di recente in tv, su Rai Uno, con I Migliori Anni, programma cult di Carlo Conti? “Io insegno nelle scuole – ha spiegato ancora il cantante di Greve in Chianti – approfitto per salutare i bimbi delle scuole per cui sono mancato per I migliori di anni dove mi sono esibito con le Dolce vita, trio vocale internazionale molto brave”.

ALEANDRO BALDI: “OGGI VA FORTE MR RAIN”

E ancora: “Oggi va molto forte Supereroi di Mr Rain, una canzone che va molto forte ed è una canzone che mette insieme il rap e alla melodia. Battisti metteva insieme dance e melodia e Mr Rain ha messo insieme rap e melodia”.

Una sua breve previsione sull’Eurovision Song Contest, che scatterà martedì prossimo, 9 maggio, e che vedrà la partecipazione di Marco Mengoni, reduce dalla vittoria di Sanremo: “Mengoni a Eurovision? Penso che chiuderà dal primo al terzo posto”. Chiusura dedicata al suo sogno: “Il mio sogno – svela Aleandro Baldi – è quello di crescere, non crescere di altezza ma crescere dentro. Da qualche anno mi sono avvicinato alla lettura molto più di prima, mi piacciono gli argomenti sulla coppia, sul sesso… stimolano la nostra crescita, il mio sogno è crescere”.

