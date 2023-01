Aleandro Baldi, chi è/ il successo di “Non amarmi” e la nuova versione con Le Dolce Vita

Aleandro Baldi, il successo di “Non amarmi” e i “rimpianti”

Aleandro Baldi, grande cantautore, è rimasto nel cuore del pubblico italiano soprattutto per il brano “Non amarmi” duettato con Francesca Alotta sul palco dell’Ariston di Sanremo 1992. La canzone vinse la categoria “Nuove proposte” del Festival e poi ebbe un successo internazionale. Il brano fu riproposto da vari artisti (come Fedez) al Festival di Sanremo, fu cantato da molti personaggi famosi e cantanti internazionali come Jennifer Lopez, che insieme al cantante Marc Antony l’aveva cantata in spagnolo col titolo di “No me ames”, rendendo il brano ancora più famoso in tutto il mondo.

Nonostante il successo del brano, anni dopo Aleandro Baldi aveva quasi “rinnegato” il brano a causa del contenuto drammatico presente nel testo; la canzone infatti parlava della storia di un uomo cieco che implora la donna che gli sta accanto di non amarlo per pietà e compassione. Baldi in un’intervista al settimanale “Vero” aveva dichiarato: “Mi lascio alle spalle quella canzone, perché non rispecchia quello che sono. Ha un messaggio così doloroso. Io non sono così: io sono per la positività, la felicità e il godersi la vita!”.

Aleandro Baldi torna sul panorama musicale con una nuova versione di “Non amarmi”

A distanza di molti anni e poco prima di Sanremo 2023, Aleandro Baldi torna con la sua “Non amarmi” e questa volta non duetterà con Francesca Alotta. Il 30 gennaio uscirà una nuova versione di “Non amarmi” in collaborazione con Le Dolce Vita (gruppo formato da: Giada, Martina e Jade). Il trio ha conosciuto Aleandro durante un loro concerto a Pisa e le ragazze erano molto emozionate, anche perché lui le aveva paragonate agli Abba.

Su questa nuova collaborazione, Aleandro Baldi ha dichiarato: “Il brano farà parte di un album che conterrà 7 canzoni che ho scritto di mio pugno. Il progetto è stato ideato dai discografici Michele Schembri e Luciano Nicolini con i produttori Tony Labriola e Stefano Govoni. Ho conosciuto Le Dolce Vita, qualche anno fa, e mi sono subito piaciute. Mi ricordano molto gli Abba, sono proprio gli Abba in versione italiana e tutta al femminile. Sono un gruppo forte e, proprio per questo motivo, ho deciso di collaborare con loro per proporre una versione differente e inedita di “Non amarmi”, con un suono nuovo e un vestito del tutto diverso”. Questa collaborazione riporterà il brano in cima alle classifiche musicali?

