Aleandro Baldi/ La “rivalità” con Andrea Bocelli:”In due ciechi eravamo di troppo”

Aleandro Baldi sarà uno degli ospiti di Pio e Amedeo nella nuova puntata di “Felicissima sera” in onda questa sera, venerdì 23 aprile, su Canale 5. Aleandro Baldi, non vedente dalla nascita, trascorre i suoi primi anni di vita in un istituto per ciechi. La sua storia è bene raccontata nell’autobiografia intitolata “Il sole dentro”. Classe 1959, Baldi viene scoperto da Giancarlo Bigazzi: nel 1986 partecipa al Festival di Sanremo con “La nave va”, classificandosi al secondo posto nella “sezione giovani”. Tre anni dopo torna a Sanremo con il brano “E sia così”e si classifica al terzo posto nella “sezione emergenti”. La vera consacrazione arriva nel 1992 quando, al 42esimo Festival di Sanremo, vince nella categoria Nuove proposte con il brano “Non amarmi”, in coppia con Francesca Alotta. La canzone, fortemente autobiografica, è scritta dallo stesso cantautore toscano con la collaborazione di Giancarlo Bigazzi e Marco Falagiani.

Aleandro Baldi: la “rivalità” con Andrea Bocelli

Nel 1994 Aleandro Baldi torna a Sanremo e vince nella categoria Campioni con “Passerà”, mentre l’esordiente Andrea Bocelli vince nella sezione “Nuove proposte” con “Il mare calmo della sera”. “O Baldi o Bocelli, perché due così insieme sono troppi. Me l’hanno detta questa storia mentre cominciavano stranamente a chiudersi alcune porte, o meglio mi arrivava per vie traverse perché direttamente nessuno ti dirà mai che non vieni più invitato perché di cieco ne basta uno. Ma io non ho mai voluto approfondire. Non ho mai curato i rapporti con i vertici o le case discografiche e non ambisco al denaro. Ho sempre pensato soltanto alla musica”, ha raccontato tempo fa al Corriere di Firenze. Baldi ha comunque continuato a fare musica e ad apparire in alcuni programma televisivi, come “Domenica in” e “Volami nel cuore”: “Nessun rimpianto, ho fatto la mia vita, i miei dischi, le mie serate e mi sono divertito. Non mi sono sentito trascurato, il successo fa piacere certo, ma ho sempre diviso il lavoro dalla vita di tutti i giorni”, ha detto il cantautore toscano.

