La sua storia artistica passa per i successi a Sanremo, e in particolare per un brano che quest’oggi a La Volta Buona è al centro del suo racconto oltre che baricentro della sua ascesa artistica. Stiamo parlando di Aleandro Baldi, noto agli appassionati in particolare per la canzone ‘Non amarmi’ che entra pieno merito tra i prodotti musicali immortali e che ancora oggi uniscono i gusti generazionali. Eppure il cantautore, nel salotto di Caterina Balivo, si è lasciato andare ad una confessione quasi spiazzante sul brano in questione.

“Ho dichiarato di sentirmi imprigionato in un personaggio che non mi rappresentava? Mi sono sentito così, un personaggio triste che non ero io. ‘Non amarmi perchè vivo a Londra’, fu un grande successo ma io vivo alla luce del sole, non sono io…”. Questa la confessione di Aleandro Baldi, anni dopo il grande successo ancora oggi inesorabile di quella canzone che lo portò al trionfo a Sanremo. Non c’è una vena polemica tra le sue considerazioni; piuttosto il rammarico di non essere riuscito ad imprimere il suo estro anche oltre l’iconicità di quel brano: “Mi sono sentito un po’ penalizzato da questa frase. Averne però tutti delle opportunità come le mie, adesso – anche grazie alla mia manager – sto risalendo la classifica con un me nuovo, più giovanile anche se gli anni passano”.

Aleandro Baldi a La Volta Buona: “Sognavo qualcosa di più oltre ‘Non amarmi’…”

Proseguendo nel suo racconto a La Volta Buona, Aleandro Baldi ha sentito l’esigenza di puntualizzare ulteriormente il suo pensiero a proposito del brano ‘Non amarmi’, sottolineando appunto di non rinnegare assolutamente la paternità del brano e il successo conseguente: “Volevo solo dire che non ho avuto quello che uno sognava. In ogni caso non ho problemi, nessuna polemica…”. Il cantautore, arrivando dritto al punto, ha chiosato: “Non mi riconosco più nello sfigato che ha paura di amare”.