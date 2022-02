ALEANDRO TRADISCE MARIA PAOLA, SCUSE A C’È POSTA PER TE/ Lei chiude: “Rassegnati!”

Maria Paola non rimane indifferente di fronte alla vista di Aleandro dall’altra parte della busta di C’è posta per te. Nonostante ciò non sembra disposta a perdonarlo per la seconda volta: “Abbiamo vissuto bei momenti, lui non mi ha mai fatto mancare niente. Di fronte a me ho una persona che non mi è indifferente però ad oggi non provo più ciò che provavo prima. Io vorrei respirare, mi sono sentita oppressa con lui”, ammette la ragazza tra gli applausi del pubblico in studio. Maria De Filippi cerca di convincerla a riflettere su questa scelta, pensando anche ai dieci anni passati e felici vissuti insieme. Per Maria Paola però lui deve rassegnarsi: “Sarei falsa a dire il contrario, andrei contro ciò che sono”. Così chiude la busta e va via. (Aggiornamento di Anna Montesano)

C'E' POSTA PER TE 2022/ Storie, diretta: Maria Paola, attacchi di panico (6a puntata)

Aleandro e Maria Paola, storia di un tradimento a C’è posta per te

Aleandro e Maria Paola sono i protagonisti della seconda storia della nuova puntata di C’è posta per te 2022. I due avrebbero dovuto sposarsi e per ben due volte se non fosse andato tutto a monte a causa di un tradimento. Tutto procedeva per il meglio tra i due quando, a marzo 2020 durante il lockdown i due sono separati. In quella circostanza una ragazza si avvicina a lui e lui ci casca. Tradisce dunque la futura moglie e la lascia, mentendole e dicendole solo di non essere più convinto di volersi sposare.

Tuttavia la voce di lui e questa ragazza inizia a circolare e arriva anche a Maria Paola. Quest’ultima una sera segue la ragazza e scopre tutto. Questo avvenimento porta Aleandro a capire di volere davvero Maria Paola e lasciare questa ragazza. I due tornano insieme e anche a parlare di matrimonio.

Aleandro tradisce e lascia Maria Paola: le scuse a C’è posta per te

Le cose però non sono più come prima: Maria Paola è sempre sospettosa di lui tanto che Aleandro, non sopportando ciò, la lascia. Poco dopo inizia a frequentare un’altra ragazza e Maria Paola viene a saperlo. Accade la stessa cosa della prima volta: Aleandro chiude con la nuova ragazza e torna da Maria Paola che, questa volta, dice di no. Sono mesi che cerca di convincerla ma lei non sembra voler tornare indietro. È per questo che ha deciso di chiedere l’aiuto di C’è posta per te. Maria Paola ha accettato l’invito ma, quando scopre che dall’altra parte c’è il suo ex, non appare entusiasta. Ce la farà lui a convincerla a fare pace?

