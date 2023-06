Alec Baldwin operato ad una gamba: perché e come sta/ L’annuncio della moglie Hilaria

Alec Baldwin operato ad una gamba

Alec Baldwin è stato operato ad una gamba. L’attore di Hollywood è stato sottoposto negli scorsi giorni ad un intervento chirurgico e la notizia è stata diffusa dalla moglie Hilaria nelle scorse ore con una foto scattata in ospedale con per rassicurare i fan sulle condizioni del marito. Nella foto in questione, la signora Baldwin appare accanto al marito che sembra ancora indolenzito per l’operazione subita.

L’intervento è andato bene come fa sapere Hilaria Baldwin la quale spiega anche perché è stato necessario per l’attore sottoporsi all’operazione. Come fa sapere Hilaria, infatti, Baldwin, da tempo, aveva bisogno di una nuova anca di cui ne aveva bisogno da diverso tempo.

Le parole di Hilaria Baldwin sulle condizioni del marito Alec

Il tempo e una giusta riabilitazione permetteranno ad Alec Baldwin di rimettersi in sesto e in perfetta forma. L’operazione, come si intuisce dalle parole della moglie Hilaria, è andata bene ed ora dovrà essere seguito da una riabilitazione con l’aiuto di personale specializzato. «Oggi Alec ha ricevuto una nuova anca, ne aveva bisogno da molto tempo. Ne abbiamo passate così tante insieme… Come tua compagna e mentre guarisci, ti auguro che tu possa lasciarti alle spalle questo capitolo di dolore cronico intenso e possa migliorare la qualità della tua vita», ha scritto Hilaria Baldwin.

La moglie dell’attore, infine, ha ringraziato i vari medici e infermieri «e tutte le altre persone straordinarie che ti stanno generosamente aiutando a superare questo momento».

