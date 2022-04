Alec Baldwin, produttori Rust multati per lo sparo/ “Morte Halyna Hutchins evitabile”

I produttori del film “Rust” hanno ricevuto una multa di 136.793 dollari per la sparatoria accidentale di Alec Baldwin che ha causato la morte di Halyna Hutchins e il ferimento di Joel Souza. Lo riferisce il sito della Bbc, spiegando che l’Ufficio per la Salute e la Sicurezza sul lavoro nel New Mexico ha comminato la multa più alta alla Rust Movie Productions per non aver seguito le linee guida sulla sicurezza delle armi da fuoco sul set, da cui è scaturito l’incidente in cui la direttrice della fotografia è morta, mentre il regista è stato ferito. L’Ufficio contesta la “pura e semplice indifferenza per i rischi noti associati all’uso delle armi da fuoco sul set“.

A tal proposito, il responsabile James Kenney ha dichiarato che sono stati commessi “diversi errori di gestione e prove più che sufficienti per sostenere che se fossero state seguite le linee di sicurezza standard, l’uccisione di Halyna Hutchins e il grave infortunio di Joel Souza non si sarebbero verificati“. A proposito degli errori commessi dalla Rust Productions, l’Ufficio li ha definiti “seri e intenzionali“. James Kenney ha concluso: “Anche se mi rendo conto che nessuna multa può compensare la perdita di vite umane, stiamo ritenendo Rust Productions pienamente responsabile“.

“SUL SET DEL FILM RUST RISCHI PER DIPENDENTI”

La vicenda risale all’ottobre scorso, quando Alec Baldwin, che è uno dei produttori del film, sparò con una pistola che doveva essere caricata a salve, ma uccise Halyna Hutchins e ferì Joel Souza alla spalla. L’attore ha dichiarato di non avere idea di come siano finiti proiettili veri sul set. L’incidente aveva fatto il giro del mondo, con l’attore finito al centro delle critiche e querelato dalla famiglia della vittima. “Halyna era una mia amica“, aveva spiegato Alec Baldwin in una delle dichiarazioni post incidente.

L’Ufficio per la Salute e la Sicurezza sul lavoro nel New Mexico ha ascoltato le testimonianze da cui è emerso che i direttori di produzione avevano intrapreso scarsa o nessuna azione dopo due precedenti incendi sul set, prima della sparatoria accidente. Inoltre, sono stati documentati reclami sulla sicurezza delle armi da parte dei membri della troupe che però non sono stati formalizzati. Invece non c’è stato alcun addestramento extra sulla sicurezza delle armi sul set. Quindi, è stato concluso che “sul set c’erano una serie di rischi per i dipendenti in merito all’uso di armi da fuoco e all’incapacità della direzione di agire su quei rischi“.











