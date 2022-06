Alec John Such, morto bassista dei Bon Jovi/ Aveva 70 anni, fu cofondatore del gruppo

Lutto nel mondo della musica: è morto Alec John Such. Si tratta dello storico bassista dei Bon Jovi, colui che aveva fondato insieme all’omonimo cantante, il gruppo rock statunitense. La notizia della sua scomparsa è stata data nelle scorse ore e Alec John Such aveva 70 anni. “Abbiamo il cuore spezzato – si legge sulle pagine social ufficiali dei Bon Jovi – nell’apprendere la notizia della morte del nostro caro amico Alec John Such. Come membro fondatore dei Bon Jovi, Alec è stato parte integrante della formazione della band… “.

Quindi si legge ancora: “Ad essere onesti, abbiamo trovato la nostra strada l’uno per l’altro grazie a lui. Era un amico d’infanzia di Tico (Torres) e ha portato Richie (Sambora) a vederci esibirsi. Alec è sempre stato pieno di vita”. Il post si conclude così: “Oggi questi ricordi speciali portano un sorriso sul mio viso e una lacrima agli occhi. Ci mancherà moltissimo”. Alec John Suc aveva fondato il gruppo nel lontano 1983, esattamente 29 anni, poi undici anni dopo, nel 1994, aveva abbandonato la band per dei motivi personali.

ALEC JOHN SUCH, MORTO BASSISTA BONJOVI: MISTERO SULLE CAUSE DI MORTE

Il bassista era nato a Yonkers, cittadina della contea di Winchester nello stato di New York, il 14 novembre del 1951, e non sono state rese note le cause del suo decesso. Vista la giovane età non è da escludere un infarto, o magari un malore, o ancora, una malattia incurabile.

In ogni caso nelle prossime ore sono attesi aggiornamenti da cui si capirà appunto di più circa la scomparsa di questo grande musicista che ha fatto la storia, assieme ai Bon Jovi, della musica, in particolare negli anni ’80, ’90 e 2000. L’ultimo album realizzato dal gruppo è stato quello del 2020, anno in cui la band si sarebbe dovuta esibire con un tour mondiale però cancellato per via della pandemia di covid e fino ad ora non riprogrammato. L’ultima esibizione del gruppo rock rimane quella del periodo 2017-2019.

