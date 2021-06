Aleida Guevara, figlia di Ernesto “Che” Guevara/ “Ho intrapreso la stessa strada di mio padre”

Chi è Aleida Guevera figlia Ernesto “Che” Guevara

Aleida Guevara è la figlia maggiore dei quattro figli di Ernesto “Che” Guevara e dalla seconda moglie, Aleida March. Nata il 24 novembre 1960, Aleida aveva solo quattro anni e mezzo quando suo padre lasciò Cuba per attuare la rivoluzione in Congo, e quasi 7 anni quando fu giustiziato in Bolivia, il 9 ottobre 1967. Oggi Aleida, 60 anni, fa la pediatra presso l’ospedale pediatrico William Soler a L’Avana.

Ha anche lavorato come medico in Angola, Ecuador e Nicaragua. “Ho intrapreso la stessa strada di mio padre, così restituisco al mio popolo quello che ho imparato”, ha raccontato qualche anno fa al Corriere della Sera. Aleida, divorziata, ha due figlie Estefania e Celia. Ieri, lunedì 14 maggio, nel giorno del compleanno di suo padre, Aleida Guevara ha visitato l’hub vaccinale della Fiera di Palermo insieme alla figlia Celia, anche lei medico.

Aleida Guevera: “Eravamo una famiglia normale”

Aleida Guevara ha parlato in diverse occasioni di suo padre Ernesto: “Papi era conosciuto in tutto il mondo come il rivoluzionario argentino, leader della guerriglia e figura di spicco della rivoluzione cubana, ma eravamo solo una famiglia normale. Non mi sono mai sentita speciale per essere sua figlia. Mi sentivo speciale per essere figlia di una coppia che si amava teneramente”, ha scritto qualche tempo fa sul The Guardian.

In una delle foto più famose di Ernesto “Che” Guevara e Fidel Castro, scattata nel 1964, compare anche Aleida, in braccio allo statista cubano: “Ho molti ricordi di Fidel. Ho mantenuto una relazione con lui fino alla fine della sua vita, nel 2016. Mio padre e Fidel erano sempre felici e scherzavano insieme. C’era molto rispetto e fiducia tra loro”.

