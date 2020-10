Alejandra Onieva al GF Vip?/ Like sospetto a Pierpaolo Pretelli: “Gregoraci trema…”

In queste ultime ore si rincorrono le voci relative ai possibili nuovi ingressi nella Casa del Grande Fratello Vip 5. Tra i tanti spunta anche quello di Alejandra Onieva, nota ed amatissima attrice spagnola la quale potrebbe essere pronta a mettersi in gioco. A rivelarlo è il portale di Novella 2000 che precisa anche come, se così fosse, il padrone di casa Alfonso Signorini potrebbe aver messo a segno il vero colpaccio dell’edizione, e non solo per via della popolarità della possibile nuova concorrente. Alejandra, nota per aver preso parte alla soap opera spagnola, Il Segreto, è conosciuta anche per la sia partecipazione alla serie Netflix Alto Mare, giunta alla sua terza stagione. Se con Can Yaman il conduttore non è riuscito a giungere ad un accordo, con Alejandra Onieva potrebbe essere stato più fortunato decretando, in caso di conferma, l’ingresso di un nome internazionale molto amato e già noto al pubblico di Canale 5. Il nome dell’attrice è già volato in cima alle tendenze di Twitter dove però qualcuno ha manifestato una certa incredulità rispetto all’indiscrezione delle ultime ore: “ma è impossibile che Alejandra Onieva arrivi al Grande Fratello suvvia”, ha commentato un utente.

ALEJANDRA ONIEVA NUOVA CONCORRENTE DEL GF VIP?

L’ex Soledad Castro de Il Segreto, l’attrice Alejandra Onieva, entrerà davvero nella Casa del Grande Fratello Vip? La sua presenza potrebbe certamente cambiare gli equilibri – alcuni già molto fragili – degli attuali concorrenti del GF Vip. A far sorgere il dubbio è un like sospetto, poi prontamente rimosso, che la Onieva avrebbe messo ad una foto di Pierpaolo Pretelli su Instagram. Elisabetta Gregoraci deve iniziare a tremare realmente come ipotizzato da qualche utente social o coglierà l’occasione per lasciar andare l’ex Velino tra le braccia della presunta nuova arrivata? E’ proprio su questo aspetto che si concentra l’attenzione di molti utenti dei social a caccia di nuove soddisfazioni e colpi di scena amorosi. Tuttavia l’attrice sarebbe felicemente fidanzata con Sebastian Stan, anche lui amatissimo attore tanto da far sperare più di qualche follower nel suo successivo ingresso nella Casa per una sorpresa: “Io bimba di Alejandra Onieva da quando faceva Soledad ne ‘Il segreto’, poi è bellissima e sopratutto sta con Sebastian Stan, come minimo Alfonso deve invitarlo per una sorpresa”.

Questa è Alejandra onieva che mette like a Pierpaolo è una prossima concorrente del grande fratello #gfvip pic.twitter.com/IiLELHbjJW — kiss (@love72672004) October 14, 2020





