Alejandra Silva, moglie Richard Gere/ Qual è il nome del terzogenito?

Pubblicità

Alejandra Silva è diventata di nuovo mamma da poco. La moglie di Richard Gere infatti ha dato alla luce il terzogenito, il secondo dopo Alexander (1 anno), anche se per adesso non si conosce il nome del bambino. Si tratta del terzo figlio anche per l’attore, già padre del diciannovenne Homer James Jigme Gere avuto dal matrimonio con Carey Lowell, mentre la Silva ha avuto un figlio nel 2013, Albert Friedland, con l’ex marito Govind Friedland. Con 33 anni di differenza, la coppia sta vivendo quindi un momento più che felice e che suggella la promessa di matrimonio fatta nel 2018. Anche se non si tratta di una novità: i due innamorati infatti erano già finiti al centro del gossip lo scorso novembre, quando sono emerse le prime voci di corridoio sul figlio in arrivo. Purtroppo però i fan dovranno fare a meno di foto recenti della coppia, visto che Richard e la moglie non sono così attivi sui social. L’ultimo post della Silva infatti risale allo scorso dicembre, prima di Natale, in cui ha pubblicato orgogliosa l’albero di famiglia.

Pubblicità

Alejandra Silva, moglie Richard Gere, ecco come l’ha conquistata

Alejandra Silva è capitolata grazie al romanticismo senza freni di Richard Gere. Il marito infatti ha scelto di corteggiarla in modo serrato fino a che non ha ottenuto un sì e la promessa di avanzare verso l’altare. “Il nostro karma è stato attratto nel momento in cui ci siamo visti”, ha detto l’attore tempo fa a Hola!, “non sto ignorando la nostra differenza di età e nemmeno cosa significa stare con una stella di Hollywood, ma quando c’è un’energia karmica così forte, i problemi scompaiono”. A quanto pare i due si sono conosciuti a Positano, mentre Richard soggiornava presso uno degli hotel di proprietà dei Silva. “Al primo sguardo, sentimmo entrambi una forte attrazione, non smettevamo di guardarci e da allora siamo stati inseparabili”, ha detto Alejandra. Oggi, martedì 28 aprile 2020, Richard Gere sarà uno degli ospiti che vedremo nella prima serata di Rai 1 grazie a Un giorno nuovo – Andrea Bocelli. Non è la prima volta che i due artisti si ritrovano a condividere lo stesso palco, visto che due anni fa il tenore italiano ha organizzato il Celebrity Fight Night, raccogliendo attorno a sè Gere e altri ospiti importanti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA