Chi è Alejandro Gravier, marito di Valeria Mazza: insieme da oltre trent’anni e genitori di ben 4 figli.

Alejandro Gravier, marito di Valeria Mazza, ha condiviso con l’ex icona della moda non solo i momenti più importanti dell’amore insieme ma soprattutto le tappe professionali più significative. Imprenditore di origini argentine, l’ha accompagnata con sentimento e vicinanza in ogni sua scelta. “Ci siamo conosciuti quando avevo 18 anni ed è sempre stato paziente con me”, ha svelato la conduttrice in un’intervista del passato.

Valeria Mazza e suo marito Alejandro Gravier hanno costruito una splendida famiglia: ben 4 figli, orgoglio dell’ex modella come raccontato questo pomeriggio a Domenica In: “Una famiglia numerosa era il mio sogno”. Proprio quest’oggi nel salotto di Mara Venier è stata lei a sottolineare quello che potrebbe essere considerato il segreto del loro amore che dura da ben 35 anni. Mai un intoppo, mai una crisi: “Salvo qualche litigata, ma nulla di particolare”.

Alejandro Gravier, il marito di Valeria Mazza a Domenica In: “Io geloso? Mai!”

Spicca il tema della gelosia, Alejandro Gravier – marito di Valeria Mazza – è simpaticamente intervenuto a Domenica In proprio per confermare come non abbia mai provato tale sentimento proprio grazie alla fiducia che ha sempre caratterizzato il loro rapporto. “Mai avuto dubbi”. Una situazione che non è mai mutata nemmeno quando, ai tempi di Sanremo, ricevette una telefonata dal celebre Alberto Tomba: “Risposi io al telefono” – ha raccontato Alejandro Gravier – “Dissi: ‘Sono il fidanzato di Valeria!’…”.

Insomma, da quel matrimonio nel ‘98 che ormai dista quasi trent’anni, l’amore tra Valeria Mazza e il marito Alejandro Gravier non ha fatto altro che crescere. “E’ stato importante per me, in tutto, sia nella vita di tutti i giorni che nella carriera”.