“RAFFAELLA ILLUMINATA” AL TH ROMA CARPEGNA PALACE

L’artista argentino Alejandro Marmo ha deciso di donare la sua opera d’arte dedicata a Raffaella Carrà all’hotel TH Roma Carpegna Palace, dove è ora esposta in modo permanente. L’opera, intitolata Raffaella illuminata, è una scultura luminosa composta da ferro e luci, pensata per rappresentare luce, libertà e inclusione: tratti distintivi incarnati dalla cantante, attrice, ballerina e conduttrice.

Marmo, noto per le sue sculture monumentali in ferro e luce, ha voluto così celebrare un’icona della musica, della televisione e della cultura pop italiana. Lo scorso inverno l’artista aveva affidato l’opera all’hotel, che l’aveva ospitata temporaneamente; ora, invece, Raffaella illuminata trova in quella sede la sua collocazione definitiva, dove potrà continuare a risplendere.

Infatti, Alejandro Marmo ha deciso di donarla definitivamente, ritenendo che sia «il posto giusto perché il suo spirito continui a vivere», anche in virtù della storia della struttura e della sua «vocazione all’incontro». L’artista ha inoltre sottolineato come l’hotel abbia saputo accogliere l’opera con rispetto e gioia. L’installazione è accessibile al pubblico ed è visibile negli spazi comuni della struttura alberghiera.

“UN’ESPERIENZA UNICA PER GLI OSPITI”

Il direttore dell’hotel, Daniele Santaniello, si è detto onorato per la donazione dell’opera, che rappresenta un ponte tra arte e ospitalità, oltre a simboleggiare la bellezza che unisce le persone. Secondo Santaniello, l’opera ha caricato di energia e significato l’intera struttura.

«Raffaella Carrà rappresenta una parte viva dell’immaginario collettivo, e poterla ospitare qui, in questa forma luminosa e originale, significa offrire ai nostri ospiti un’esperienza che va oltre l’accoglienza», ha affermato il direttore del TH Roma Carpegna Palace.

IL DONO DELL’ARTISTA VICINO A PAPA FRANCESCO

Raffaella illuminata rappresenta, senza dubbio, un omaggio a Raffaella Carrà, ma anche un arricchimento per il TH Roma Carpegna Palace, non solo dal punto di vista decorativo.

Gli ospiti dell’hotel, infatti, possono vivere un’esperienza culturale e spirituale grazie all’opera realizzata da Alejandro Marmo, già noto, oltre che per le sue installazioni in Europa e Sud America, anche per la collaborazione con Papa Francesco nel progetto La mia idea di arte, volto a rendere l’arte accessibile e strumento di inclusione sociale.

Nel caso di Raffaella Carrà, l’opera favorisce un incontro artistico e, al tempo stesso, offre l’occasione per ricordare la figura dell’artista e sottolineare i valori di libertà e inclusione che ha rappresentato.