Aleksa Terzic: rapimento o furto d’auto?/ Notte da brividi per il terzino Fiorentina

Tanta paura per Aleksa Terzic, calciatore della Fiorentina. Il giovane 20 enne, terzino sinistro della Viola nonché della nazionale serba Under-21, è stato quasi rapito in patria. A raccontare l’episodio, decisamente spiacevole, è stata La Gazzetta dello Sport nella sua edizione online, secondo cui il calciatore del club toscano si trovava a Belgrado, proprio per un impegno con la nazionale di categoria. Un’avventura terribile per l’ex Stella Rossa, capitata di notte, mentre si trovava a bordo della sua auto, una berlina della Bmw. In poche parole, mentre stava guidando, due malviventi lo hanno tamponato. Inizialmente Terzic aveva pensato al classico tamponamento, magari da parte di qualcuno un po’ alticcio, ma quando lo stesso calciatore è sceso dal proprio mezzo per constatare i danni, è successo l’incredibile.

ALEKSA TERZIC: RAPIMENTO O FURTO D’AUTO?

I due alla guida dell’auto “speronante”, in base a quanto raccontato dai media locali, l’avrebbero prima immobilizzato, e poi avrebbero tentato di infilarlo nel portabagagli della sua stessa automobile. Fortunatamente il giovane difensore della Fiorentina si sarebbe riuscito in qualche modo a divincolarsi, per poi allontanarsi il più possibile dai due dopo aver capito le loro intenzioni. Non contenti, i criminali sarebbero saliti sulla Bmw dell’ex Stella Rossa, per poi darsi alla fuga. Fortunatamente la vicenda si è conclusa con il lieto fine, sia perché Terzic ne è uscito incolume, sia perché gli stessi malviventi sono stati rintracciati poche ore dopo, a seguito della denuncia dello stesso calciatore. Per correttezza d’informazioni, c’è da dire che la ricostruzione di quanto avvenuto non sembra combaciare fra la versione dei media locali, che parlano appunto di tentato rapimento, e quella della Fiorentina, secondo cui si è trattato di un semplice furto d’auto. Terzic, che si trova in Italia dalla scorsa estate, per il momento ha visto poco il campo, avendo giocato solo il match di Coppa Italia contro il Monza dello scorso agosto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA