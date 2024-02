Aleksander Zielinski, chi è il maestro di Lazza a Sanremo 2024?/ “Insegnato a mettere mani su pianoforte”

Chi è il maestro di Lazza, Aleksander Zielinski? “Mi ha insegnato a mettere le mani su un pianoforte”

Tornato sul palco sull’Ariston dopo il 2^ posto dello scorso anno, Lazza a Sanremo 2024 dopo essersi esibito ha ringraziato il suo maestro di pianoforte Aleksander Zielinski, chi è?. Il rapper ha rivelato: “Sono talmente tanto affezionato a questo brano con volevo vederlo in competizione. Posso dire una cosa? Probabilmente molti di voi mi hanno scoperto l’anno scorso ma il mio è un viaggio che dura da molto più tempo.”

E poi ha aggiunto: “E all’inizio di questo viaggio mi sono fatto una promessa: se combinavo qualcosa portavo su la mia gente. Vent’anni fa ormai ho messo le mani su un pianoforte ed adesso ci tenevo a presentarvi la persona che per primo me le ha fatte mettere. Al mio tre fate una grande casino per il maestro Alexander Zielinski.”

Alexander Zielinsky chi è? Lazza a Sanremo 2024 omaggia il suo maestro

Lazza al Festival di Sanremo 2024 ha voluto omaggiare il suo maestro di pianoforte Alexander Zielinsky, chi è? Il musista non è un volto sconosciuto. È diplomato con il massimo dei voti in Direzione di Coro e Composizione corale presso il Conservatorio “G.Verdi”. E fondatore artistico di Fontemusica ed ha scritto anche numerosi brani per bambini.











