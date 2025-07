Tra le Madre Natura più belle, durante Ciao Darwin 9 abbiamo visto Aleksandra Korotkaia, modella russa che ha fatto impazzire davvero tutti con la sua bellezza. La ragazza ha incantato i telespettatori di Canale 5 con le sue movenze sensuali. Ma chi è Aleksandra Korotkaia e cosa ha fatto nella sua carriera?

Prima di approdare al programma Mediaset, la modella russa ha lavorato come indossatrice per una serie di brand, come quello di gioielli Guess. Proprio per via del suo lavoro ha vissuto a Dubai per alcuni anni. La sua splendida bellezza l’ha poi portata ad essere attenzionata proprio dagli autori di Ciao Darwin, che l’hanno voluta come Madre Natura: si tratta della prima donna russa a ricoprire questo ruolo.

Emilio Contaldo, chi era il protagonista di Ciao Darwin/ Morto a 58 anni dopo un infarto

Oggi Aleksandra, nonostante sia molto legata alle sue origini russe, vive in Italia: è infatti residente a Milano, dove si snoda tra le sue attività come modella e brand ambassador. Proprio in Italia, dove è approdata diversi anni fa, ha trovato l’apprezzamento e le giuste opportunità per continuare la sua carriera da modella nel migliore dei modi, facendo fruttare la sua incredibile bellezza.

Gabriele Cirilli, chi è: la scuola di Proietti e il successo/ Con la moglie Maria fin dai tempi della scuola

Aleksandra Korotkaia, chi è Madre Natura? Le origini russe e i viaggi in giro per il mondo

Aleksandra Korotkaia è nata in Russia nel 1996. Dal suo profilo Instagram si evince che al fianco di Aleksandra c’è un uomo, anche se non conosciamo il suo nome: diversi, però, gli scatti in compagnia del suo compagno sui social. I due si mostrano spesso insieme felici e innamorati. Sembrerebbe che anche il compagno di Aleksandra viva in Italia con lei, un Paese al quale la modella è particolarmente legata, forse per via delle opportunità lavorative che l’Italia le ha offerto o magari per la bellezza. Una carriera, la sua, che dunque prosegue a gonfie vele, anche grazie a Ciao Darwin.

Sonia Bruganelli, chi è la ex moglie di Paolo Bonolis/ "Lo voglio vicino per tutta la vita"