Aleksandra Korotkaia, chi è la Madre Natura di Ciao Darwin? Originaria della Russia, è arrivata in Italia per sfilare nel mondo della moda

Si chiama Aleksandra Korotkaia una delle Madre Natura di Ciao Darwin più amate dell’ultima stagione del programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Aleksandra Korotkaia è nata in Russia nel 1996 ed è alta un metro e 80: un fisico da urlo quello della modella, che non ha potuto far altro che assecondare la sua bellezza e lavorare appunto nel mondo della moda. Aleksandra Korotkaia sarebbe nata a Mosca, una delle città principali della Russia. I primi passi nel mondo della moda per lei sarebbero arrivati proprio nella sua terra natale, prima di fare le valigie e trasferirsi in Europa per provare ad avere successo sui grandi palchi.

Come sappiamo, ora Aleksandra Korotkaia vive a Milano e lavora nel mondo della televisione ma prima ancora di intraprendere questa strada è stata una indossatrice e ha lavorato per diversi grandi marchi come Guess. Per diversi anni, prima di lavorare a Milano, ha fatto base a Dubai: proprio negli Emirati si è fatta conoscere come modella, fino ad approdare in Italia. Una volta giunta a Milano, Aleksandra Korotkaia ha iniziato a lavorare nel mondo della televisione e qualche anno fa è stata Madre Natura a Ciao Darwin. Occhi chiari, azzurri, e capelli castani: la bellezza di Aleksandra Korotkaia non è passata inosservata e per questo in tanti ancora ricordano il suo nome.

Aleksandra Korotkaia, chi è: nella sua vita c’è un fidanzato

Aleksandra Korotkaia ha un fidanzato. Non è chiaro come si chiami l’uomo che è al fianco di Madre Natura ma appare certo che ci sia l’amore nella sua vita. Spesso, infatti, la modella russa si mostra sui social in compagnia del compagno: dagli scatti che pubblicano online, sembra che i due siano molto innamorati e che abbiano numerosi progetti insieme. Come dicevamo, non è chiara l’identità dell’uomo ma sembrerebbe che i due vivano assieme.