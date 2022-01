Aleksej Igudesman e Richard Hyung-ki Joo, chi sono?/ Duo musicale, un mix di culture e stili

Ci sono anche Igudesman & Joo tra i grandi protagonisti dello show di danza di Roberto Bolle, che ritorna questa sera, sabato 1 gennaio, con il suo ‘Danza con me’. Ma chi sono Igudesman & Joo? Andiamo subito a scoprirlo. Parliamo del duo musicale composto dal violinista russo Aleksej Igudesman e dal pianista anglo-coreano Richard Hyung-ki Joo. I due sono diventati famosi per la loro capacità di mixare la musica classica con la cultura popolare, realizzando piccoli grandi spettacoli comici.

L’obiettivo della coppia è di far conoscere e apprezzare la musica classica ad un pubblico sempre più ampio e numeroso. E questa sera, con il grande show di Bolle, hanno un’occasione importante per avvicinarsi al loro obiettivo. Per quanto riguarda il loro percorso, sappiamo che i due artisti si sono incontrati da giovanissimi e ben presto hanno cominciato ad intraprendere una collaborazione.

Chi sono Igudesman & Joo, nel 2004 i primi successi

Aleksej Igudesman e Richard Hyung-ki Joo, come dicevamo, si sono conosciuti all’età di dodici anni alla Yehudi Menuhin School, e già in quella fase di vita iniziano a sperimentare e produrre assieme la loro musica. Nel 2004, ispirandosi ad artisti come Victor Borge e Dudley Moore, decidono di fondare “A Little Nightmare Music”, il loro originalissimo spettacolo dove propongono performance particolari, in uno stile comico-classico. Il loro modo di intrattenere il pubblico ottiene ottimi risconti e nel giro di poco tempo il duo si fa strada nel mondo dello spettacolo e della musica, collezionando collaborazioni importanti. Aleksej Igudesman e Richard Hyung-ki Joo hanno infatti lavorato con con alcune delle migliori orchestre del mondo esibendosi in Festival e manifestazioni di assoluto prestigio.

