Alena: “Paura di mio figlio Vlad, tossicodipendente”/ “Da 12 anni lotto per salvarlo”

Alena è la mamma di Vlad, un ragazzo ritenuto pericoloso per via della sua dipendenza da stupefacenti. Una storia trattata oggi da Storie Italiane, che ha avuto in collegamento proprio Alena: “Da 12 anni sto lottando per salvare mio figlio. Dal 2021 ad oggi ho iniziato a denunciarlo perchè è impossibile vivere in casa con lui. Quando ha bisogno della sostanza va fuori di testa, distrugge porte, finestre, mi tratta male con le parole, è aggressivo verbalmente, sto chiedendo aiuto, non so più cosa fare, aiutatemi per salvare mio figlio, mi serve un obbligo, da solo non riesce a capirlo”.

La famiglia ha paura, alla luce anche dei recenti casi di Benno Neumair e Alice Scagni, terminati con esiti tragici, e Alena sta vivendo chiusa a chiave in camera. Storie Italiane ha mandato in onda anche alcuni filmati registrati dalla stessa Alena che testimoniano quanto accade in casa.

ALENA E IL FIGLIO VLAD: “ANDREI SUBITO IN COMUNITA'”

Storie Italiane ha mandato in onda anche una breve intervista proprio a Vlad, che ha riconosciuto il suo problema: “Io sto cercando un aiuto, stamattina sono stato dai servizi che si occupano di queste cose e ho chiesto di tornare in una Comunità dove sono stato tempo fa, è l’unico posto che mi ha aiutato. Ci andrei in quella Comunità se mi aprissero le porte? Assolutamente sì perchè ammetto di avere un problema grave, sono un tossicodipendente. Vorrei tornare in quella comunità che mi ha dato un’educazione molto buona, io ci andrei direttamente”, ha ribadito. La mamma ha aggiunto: “Era l’unica Comunità che è riuscito a dargli qualcosa, per nove mesi dopo esservi stato non si è più drogato. Lui chiede per favore di essere mandato in quella Comunità, partirebbe anche domani mattina”. Si tratta di un problema più che altro burocratico visto che Vlad risiede in Toscana mentre la comunità ha sede in Umbria.

Una donna di un’altra Comunità in collegamento con Storie Italiane, ha commentato: “Siamo vicini ad Alena, sentire questo grido disperato e questa richiesta di aiuto, sentire Vlad che conosco da 8 anni… il suo non è un caso isolato”. Eleonora Daniele, conduttrice di Storie Italiane, ha aggiunto: “Le leggi italiane non bastano a tutelare le famiglie”.

