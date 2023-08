Alena Seredova, “ancora” in luna di miele con Alessandro Nasi/ Dalle Seychelles a Forte dei Marmi

Alena Seredova e Alessandro Nasi, dalla nascita di Vivienne Charlotte alle recenti nozze

L’amore è un continuo rinnovarsi, è una fiamma che si alimenta con costanza quando i sentimenti viaggiano liberi e puri. Lo sa bene Alena Seredova che da circa 10 anni – dopo la sofferta separazione da Gigi Buffon – ha aperto nuovamente il suo cuore con Alessandro Nasi. Insieme hanno cementato il rapporto nel corso degli anni; prima con la nascita della piccola Vivienne Charlotte nel 2020 e poi con il recente matrimonio celebrato a Noto.

Alena Seredova confessa "ero molto esposta"/ "Per mesi avevo evitato di mostrare il mio dolore"

A testimoniare la bellezza dell’amore tra Alena Seredova e Alessandro Nasi è intervenuto Chi; il settimanale ha pubblicato una serie di scatti che ritraggono la coppia in momenti di tenerezza e complicità nel corso delle ultime vacanze trascorse a Forte dei Marmi. Con loro anche i figli più grandi dell’attrice, David Lee e Louis Thomas. Prima di recarsi in provincia di Lucca, insieme hanno passato momenti di relax anche alle Seychelles, non prima di aver fatto visita alla famiglia di Alena Seredova in Repubblica Ceca.

Matrimonio Alena Seredova e Alessandro Nasi/ "Abbiamo deciso di scegliere un luogo che fosse solo nostro"

Alena Seredova e Alessandro Nasi, dal viaggio in Repubblica Ceca all’estate a Forte dei Marmi

Come racconta il settimanale Chi, Alena Seredova e Alessandro Nasi hanno messo in piedi la loro splendida relazione nel lontano 2014. Alle porte dei 10 anni d’amore – e dopo la nascita di Vivienne Charlotte – hanno deciso di suggellare in maniera ulteriore il loro rapporto unendosi con il sacro vincolo del matrimonio. La celebrazione nuziale ha avuto luogo lo scorso 17 giugno e da allora sono in una sorta di costante luna di miele, iniziata poco dopo progetto dell’attrice che era impegnata con le riprese di un nuovo film a Napoli.

Matrimonio Alena Seredova e Alessandro Nasi/ Dopo il sì a Noto, sfilata a bordo di una Cinquecento bianca

Sempre il settimanale ricostruisce il retroscena che si cela dietro il primo incontro tra Alena Seredova e Alessandro Nasi. Quest’ultimo è un imprenditore che ha sempre vissuto la vita professionale in giro per il mondo, difficilmente con una meta stabile e definitiva. La liaison tra i due è nata appunto in maniera casuale; un weekend con amici in comune e da lì è scoppiata la scintilla. L’attrice era reduce dalla sofferta rottura con Gigi Buffon ma il dolore è stato presto accantonato in virtù del nuovo amore sbocciato nel suo cuore.











© RIPRODUZIONE RISERVATA