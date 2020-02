Alena Seredova/ “Aspetto una bambina? Non svelerò il sesso…” (Verissimo)

I fan di Alena Seredova sono sempre più convinti che il suo terzogenito sarà una bambina. Ogni indizio pubblicato sui social diventa così una possibile conferma agli occhi di molti. Come quel mazzo di fiori che ha postato due giorni fa su Instagram, in cui spiccano rose gialle, di varie tinte di rosa ma a quanto pare però non lo scopriremo molto presto, nemmeno durante la sua partecipazione di oggi pomeriggio a Verissimo. Tutto farebbe pensare ad una bambina, ma non è detta l’ultima parola. Anche se secondo il settimanale Chi non ci sarebbero dubbi sul fato che sarebbe una femminuccia. L’unico dato certo riguarda in realtà quegli anni trascorsi al fianco di Alessandro Nasi, il compagno con cui adesso si prepara ad allargare la famiglia. I primi due figli, Louis Thomas e David Lee, sono invece frutto del suo matrimonio con Gigi Buffon. “Noi. Tu. Quando l’amore regala la vita. Per sempre”, ha scritto la modella in occasione dell’annuncio sui social della gravidanza. E ora i fan di Alena aspettano solo che Alessandro faccia un ulteriore passo in avanti e le chieda di sposarlo. Una favola d’amore che potrebbe far sognare il popolo italiano.

ALENA SEREDOVA NON SVELA IL SESSO DEL BAMBINO A VERISSIMO?

Alena Seredova sta per diventare mamma, ma non intende rivelare se il nascituro sarà un maschietto o una femminuccia. Anche per questo i giornali di gossip sono sempre a caccia di indizi sul colore del fiocco che appenderà alla porta della casa che condivide con il compagno Alessandro Nasi. Alena però non si sposta di un millimetro: “Ho un patto con i miei figli”, dice a Silvia Toffanin, “non svelare il sesso del bebè fino alla sua nascita”. Oggi, sabato 8 febbraio 2020, Alena Seredova sarà ospite di Verissimo e parlerà della sua gravidanza in corso. Secondo le sue previsioni, il terzo erede nascerà forse verso giugno. “Dopo due figli, non avrei mai pensato di diventare nuovamente mamma a 42 anni. Spero che la mia storia possa essere una speranza per tutte le donne che si sono trovate nella mia situazione”, sottolinea. La fine del suo matrimonio con Gianluigi Buffon ha rappresentato per lei un momento di buio nero. “Pensavo non mi volesse più nessuno”, dice, “Persino mia madre lo diceva e, invece, c’è sempre quella persona nel mondo che aspetta te”.

TERZO FIGLIO E MATRIMONIO CON ALESSANDRO NASI?

Adesso che ha voltato pagina, Alena Seredova può finalmente ritornare a sorridere. Tra l’altro il terzo figlio non è arrivato in modo inaspettato per lei e Alessandro Nasi: la coppia stava già programmando la nascita, ma per molto tempo la bella notizia non è arrivata. “Poi nel momento in cui ho smesso di pensarci”, confessa, “sono rimasta incinta. L’ho scoperto assieme ad Alessandro”. Per quest’ultimo sarà di certo un’emozione in più: diventerà papà per la prima volta. “Ai miei figli non sapevo come dirglielo e così ho scritto una lettera ad entrambi firmata proprio dal bebè”, dice ancora. Smentita o comunque non conformata le voci di corridoio più recenti che la vorrebbero invece incinta di una bambina. Secondo la Seredova si tratta in realtà solo di un’associazione sbagliata di alcuni eventi: “Ero in un negozio con una mia amica, ma lei ha due bambine per questo siamo finite in quel reparto”. Le nozze con Nasi invece non sono escluse. In Repubblica Ceca rimarrà per sempre la signora Buffon, ma questo non le vieta di risposarsi in Italia. “Anche domani”, conclude.



