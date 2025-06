Alena Seredova e gli attacchi via social: "Mi hanno detto di tutto, anche che sembro una balena"

Per Alena Seredova è tempo di mandare giù altri bocconi amari direttamente dai social. La showgirl ed ex moglie di Gigi Buffon è tornata a interagire con i suoi follower via Instagram. Dopo aver postato il consueto box domande per i fan, Alena Seredova si è imbattuta come al solito in qualche simpaticone dei social, il tutto dopo una fase di vita che l’ha portata a perdere circa 16 kg. Alena Seredova ha perso quasi 20 chili da quando ha iniziato questo percorso grazie a un nuovo stile di vita, ma c’è chi non perde occasione per pungerla: “Sei più bella adesso che sei più formosa che quando eri giovane!”, le scrive un utente nel box domande aperto dalla showgirl stessa.

E la risposta dell’ex lady Buffon non si è fatta attendere, in un misto tra serio e ironico che non ha lasciato troppo spazio all’immaginazione: “Ecco, una perde 16 kg e tu mi ci ficchi la parola ‘Adesso che sei più formosa’, mi dovrei offendere. No, comunque vado e vengo. Non è che mi piaccio molto e sempre, però ci sono i momenti che mi dico che forse è meglio adesso che 20 anni fa. Non me lo sono mai detta, onestamente. 20 anni fa ero molto più f**a. Me lo ricordo”.

Alena Seredova e le critiche via social: “Mi hanno detto di tutto”

Per Alena Seredova è tempo di fare i conti con la realtà, che purtroppo ci sbatte in faccia infinite cattiverie via social. A tal proposito la conduttrice ha tuonato, pungendo per le eccessive critiche ricevute negli anni: “Quando sono venuta l’ultima volta a maggio, me ne hanno dette di tutti i colori. Che sembro una balena, anche cose molto più volgari…” ha confidato Alena Seredova a riguardo.

La modella ceca ha raccontato anche di aver scoperto di soffrire di tiroide durante la seconda gravidanza, che le è costata l’assunzione di farmaci e problemi: “Quando sono venuta l’ultima volta a maggio, me ne hanno dette di tutti i colori” ha detto a riguardo l’ex moglie di Gigi Buffon.

