Alena Seredova “Buffon non capisce un ca*o di donne”/ Frecciata a Ilaria D’amico?

Alena Seredova e Gigi Buffon sono stati insieme per nove anni, sposati per tre anni, (dal 2011 al 2014) e hanno avuto due figli: David Lee e Louis Thomas. Non è mai stato un segreto che a mettere fine alle nozze sia stato il portiere della Juventus, dopo essersi innamorato della giornalista Ilaria D’Amico. Dopo le tensioni iniziali, i rapporti tra gli ex coniugi sono migliorati. Ma forse, la Seredova ha ancora qualche sassolino nella scarpa da togliersi. Ieri la showgirl ceca ha pubblicato su Instagram una foto e tra i commenti dei fan è apparso queso messaggio: “Secondo me Buffon non capisce un ca**o di donne!”. Sotto il commento Alena ha lasciato una faccina sorridente, come a confermare la tesi. “Solo un grande uomo può riconoscere la stupenda persona che sei… altro che Buffon…”, ha scritto un altro follower.

Alena Seredova su Instagram ironizza su Buffon e Ilaria D’Amico

Nel 2016 Gianluigi Buffon e Ilaria D’Amico sono diventati genitori di Leopoldo Mattia, mentre lo scorso maggio Alena Seredvoa ha avuto una bambina, Vivienne Charlotte, dal compagno Alessandro Nasi. In una intervista, la showgirl aveva rivelato che con Buffon le tensioni erano finite e che l’ex marito le aveva fatto gli auguri in occasione della nascita della figlia. Qualche tempo fa, ospite di Vieni da Me di Caterina Balivo, Alena aveva ricordato l’addio a Buffon e l’inizio della sua relazione con Ilaria D’Amico: “Chi me lo ha detto? L’ho sentito alla radio. Ma non sono stata l’ultima a saperlo. Dopo di me, l’ha saputo mio padre. Sono stata penultima”. Poi aveva aggiunto: “Tutto quello che non ti uccide, ti fortifica: alla fine è vero. Sono diventata una persona migliore, non ho dato peso ad alcune cose che non mi interessano più. Ognuno si è creato la sua nuova famiglia, senza equilibrio non ci si riesce”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA