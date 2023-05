Alena Seredova: “Buffon? Non desidero vendetta ma non dimentico”/ “Ora sposo Alessandro Nasi”: i dettagli

Alena Seredova sposa Alessandro Nasi: primi dettagli delle nozze e le parole su Buffon

Alena Seredova è pronta a pronunciare il suo secondo ‘sì’. La showgirl e attrice convolerà a nozze col suo compagno Alessandro Nasi e, alle pagine del settimanale OGGI, racconta i primi dettagli della cerimonia. “La mia testimone sarà Lavinia Borromeo, un centinaio gli invitati e festa all’aperto. Il tutto è stato organizzato dalla mia amica e wedding planner Alessandra Grillo, che proprio a Noto allestì il matrimonio di Chiara Ferragni”, rivela la Seredova, che ha ormai del tutto archiviato la storia con Gianluigi Buffon.

Dal celebre calciatore italiano Alena ha avuto due figli, Louis Thomas, 15, e David Lee, 13, ma la loro storia finì quando scoprì dalla radio che lui frequentava un’altra donna, Ilaria D’Amico. “Non sono una persona che desidera vendetta, ma neppure una che dimentica”, ha spiegato Alena, “Altrimenti oggi i miei ragazzi avrebbero potuto leggere cose brutte dette dalla mamma sul loro papà e sono convinta che tutto ciò non andrebbe mai fatto, anche se la ferita è profonda”.

Dopo la fine della storia con Buffon e giorni molto difficili, per Alena si è aperta una nuova pagina di vita grazie all’incontro con Alessandro Nasi: “Lui ha saputo colmare i miei momenti di solitudine senza mettermi pressione né fretta. – ha sottolineato Alena Seredova, concludendo – Così tutto si è svolto nel rispetto dei miei tempi e anche dei suoi: è diventato padre della nostra Vivienne a 46 anni, sarà marito a 49. Per lui è la prima volta, e dunque è giusto che anch’io viva tutto come se fosse tale”.

