Alena Seredova, “Buffon? Scoprii che mi tradiva dai giornali”/ Nascondevo malinconie e insicurezze…

Alena Seredova: “Nascondevo le mie malinconie e le mie insicurezze sotto i vestiti e dietro il make up”

Piscina, lago, relax e tempo libero per Alena Seredova, che in questi giorni ha scelto di mettere al centro della sua routine quotidiana benessere e famiglia. Uno scatto con nonno e nipoti che si divertono nel mare di Santa Teresa Gallura, in Sardegna, un’altra in serata con la famiglia al completo, madre e sorella compresi. L’ex moglie di Buffon però conquista i fan con i suoi scatti bollenti ed uno in particolare ha infiammato gli animi: forse è proprio per questo che ha scelto di eliminare subito dopo lo scatto dai suoi contenuti di Instagram. Si lamentano intanto tutti coloro che sono accorsi sul suo profilo per ammirare le sue bellezze, rimanendo a bocca asciutta di fronte ad un’altra foto in cui mostra solo i piedi ed uno scorcio delle gambe sinuose. Alena Seredova sarà inoltre una delle ospiti di Chi Summer Tour 2019 che questa sera, domenica 28 luglio, chiuderà le porte dell’edizizone con la tappa di Rapallo. Al settimanale Chi, la showgirl ha raccontato di recente di aver vissuto un brutto periodo in seguito alla rottura con Buffon. “Nascondevo le mie malinconie e le mie insicurezze sotto i vestiti e dietro il make up”, rivela parlando del suo forte bisogno, in quel momento, di sentirsi di nuovo bella e soprattutto donna.

Alena Seredova al Chi Summer Tour Rapallo: vinta la sfida con Gigi Buffon

Alena Seredova ha vinto senza dubbio la sfida virtuale contro Gigi Buffon. In seguito alla fine della loro relazione, il pubblico italiano ha scelto infatti di schierarsi a favore della showgirl e puntare il dito contro il volto noto del calcio italiano. Soprattutto perché Alena è uscita distrutta dalla frattura del loro rapporto, seppur mantenendo il suo titolo di donna più bella del mondo. Buffon invece si è lasciato andare a ben più bollenti spiriti con Ilaria D’Amico, paparazzato in vacanza a bordo barca lo scorso giugno. “Scoprii che mi tradiva dai giornali”, ha rivelato tempo fa ai quotidiani parlando del suo divorzio da Gigi. Ha scelto però di rimanere in silenzio per proteggere Louis Thomas e David Lee, i due figli nati dalla coppia. Grazie alla complicità di Alfonso Signorini, ricorda DiLei, la Seredova però è riuscita a lanciare una non troppo sottile frecciata all’attuale rivale. “D’Amico, ti puoi fidare”, recita un cartellone alle spalle di conduttore e modella, impegnati a sorridere alla fotocamera.

