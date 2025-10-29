Alena Seredova e Gigi Buffon si sono amati tanto fino a quando lui non si è innamorato di Ilaria D’Amico: come sono ora i loro rapporti

Non tutte le storie d’amore hanno un lieto fine. Tante hanno una fine e basta. Alena Seredova e Gigi Buffon sembravano una coppia solida e invece si è sfaldata causando un dolore in entrambi, ma soprattutto nel cuore di lei, dato che c’è stato di mezzo un tradimento. Ma andiamo con ordine nel ripercorrere la loro storia d’amore.

Nei primi anni duemila la showgirl ha partecipato a diverse commedie fino a quando non è stata alla Domenica Sportiva dove conosce il portiere della Juventus. Scatta la scintilla e da quel momento in poi non si separano più fino ad arrivare al matrimonio celebrato a Praga.

Alena Seredova: la separazione da Gigi Buffon dopo aver scoperto un tradimento

Nel 2014 Alena Seredova ha scoperto che suo marito Gigi Buffon aveva intrapreso una conoscenza approfondita con la giornalista sportiva Ilaria D’Amico. Per questo si sono separati. Ma lei arriverebbe mai a perdonarlo se solo lui glielo chiedesse? In un video sui social la donna ha confidato che no, non ce la farebbe, nonostante abbaino mantenuto dei rapporti civili per bene dei loro figli David Lee e Louis Thomas.

Nel 2023 la donna ha avuto modo di convolare a nozze per la seconda volta con Alessandro Nasi dopo nove anni di relazione e una bambina di nome Vivienne Charlotte. E intanto un anno fa a convolare a nozze sono stati proprio l’ex portiere e la giornalista sportiva. Insomma, entrambi si sono creati la loro famiglia e sono felici così.