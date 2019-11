Alena Seredova/ Da Gigi Buffon ad Alessandro Nasi “Profumo di felicità” (Vieni da me)

Alena Seredova oggi sarà ospite di “Vieni da me” nella puntata che Caterina Balivo dedica alle Miss. Ci sarà dunque l’ex moglie di Gigi Buffon, che si classificò quarta a Miss Mondo. Lo ha annunciato la conduttrice in un post su Instagram a cui peraltro la modella ceca ha messo il suo “mi piace”. Nei giorni scorsi la showgirl ha fatto parlare di sé per la visita a Giovannino, il bambino abbandonato appena nato perché affetto da ittiosi. Dal 2005 infatti Alena Seredova è testimonial della Onlus Crescere Insieme al Sant’Anna, quindi quando è andata in ospedale per organizzare la raccolta fondi per Natale ha trovato il piccolo. E così ha rivissuto l’esperienza dei suoi genitori, che quando è nata temevano avesse l’ittiosi. «La mia pelle era tutta secca, come rivestita da una corazza ruvida e irregolare. I medici parlarono di ittiosi, ma l’ittiosi arlecchino che ha Giovannino, purtroppo per lui, è una malattia rara per la quale non si conosce cura – ha raccontato recentemente al Corriere della Sera -. Io, invece, ero solo nata con la pelle molto asciutta perché ero stata troppo in pancia: 42 settimane bella comoda».

ALENA SEREDOVA, DA GIGI BUFFON AD ALESSANDRO NASI “PROFUMO DI FELICITÀ”

Alena Seredova ha raccontato che dopo alcune cure la sua pelle fece la “muta”, come quella di un serpente. Da allora non ha più avuto problemi cutanei, ma non è un caso se da ragazzina ha cominciato a occuparsi di volontariato, continuando così soprattutto ora che è famosa e può prestare il suo volto per iniziative importanti. «Da ragazzina, nella Repubblica Ceca, facevo volontariato in un orfanotrofio: nella vita volevo occuparmi di bambini, poi è andata diversamente», ha detto la modella ceca al Corriere della Sera. Ha intrapreso una carriera differente, ma non ha dimenticato di portare avanti le sue battaglie. A 50 anni è una donna realizzata e felice, con i figli Louis Thomas e David Lee, nati dall’unione con Gigi Buffon, e l’amore per Alessandro Nasi, l’uomo che le ha ridato il sorriso dopo la separazione. «È stato sorprendente e meraviglioso, un dono che la vita mi ha fatto – disse in un’intervista –. Valeva pena vivere questa sofferenza per arrivare fin qui». In un post su Instagram invece si è mostrata al suo fianco e ha scritto: «Profumo di felicità».

