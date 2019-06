Alena Seredova “D’Amico, ti puoi fidare”/ Selfie ironico: Signorini apprezza

Alena Seredova ruba la scena sui social in queste ore. L’ex moglie dell’ex portiere della nazionale italiana e della Juventus, Gigi Buffon, ha postato una foto a dir poco ironica nei confronti dell’attuale compagna dell’estremo difensore, la nota giornalista di Sky Sport, Ilaria D’Amico. Nello scatto in questione si nota la Seredova che indica con il sorriso un cartellone con scritto “D’Amico, ti puoi fidare”. Si tratta del celebre slogan della nota azienda di alimentari che commercializza olive, cipolline, zucchine grigliate, tutto rigorosamente sott’olio e sott’aceto. Chiara ovviamente l’allusione all’attuale dolce metà del suo ex marito, soprattutto con quel “ti puoi fidare”, e il sorriso a 32 denti della Seredova.

ALENA SEREDOVA “D’AMICO, TI PUOI FIDARE”

Una foto che ha fatto in breve tempo il giro del web visto che è stata pubblicata dal noto direttore del settimanale di gossip, “Chi”, Alfonso Signorini. Il buon Signorini ha infatti ripubblicato su Instagram lo scatto della Seredova con il commento «Complimenti ad Alena Seredova per il suo senso dell’umorismo», con annesse faccine sghignazzanti. Apprezzato lo scatto della bella modella ceca felicemente fidanzata con Alessandro Nasi, visto che sono molti coloro che hanno apprezzato la foto, sia attraverso i “mi piace“, sia attraverso i commenti di approvazione. Anche l’unione fra Buffon e la sua D’Amico va a gonfie vele e i rumors raccontano di un possibile bebè in arrivo, anche se al momento non vi è alcuna conferma ufficiale a riguardo. Nelle ultime settimane la conduttrice di Sky Sport è stata avvistata in quel di Milano con un pancino sospetto, e il settimanale Diva e Donna aveva pubblicato gli scatti incriminati. Buffon e la D’amico hanno già un figlio, Leopoldo Mattia, a cui va aggiunto anche Pietro, figlio che Ilaria ha avuto con l’ex Rocco Attisani; il portiere bianconero ha invece avuto due figli dalla Seredova, Louis Thomas e David Lee.

