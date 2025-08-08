Alena Seredova parla della sua dieta e spiega le motivazioni che l'hanno portata a perdere 16 chili. Poi lancia una stoccata all'ex compagno Buffon

Alena Seredova è tornata a parlare del suo dimagrimento e del rapporto col suo corpo. In vacanza con la famiglia a Forte dei Marmi, durante una mattinata sotto l’ombrellone, l’attrice e modella ha deciso di passare del tempi rispondendo a qualche domanda dei follower. C’è chi le ha chiesto proprio del suo cambiamento fisico e dei motivi che l’hanno portata a perdere ben 16 chili.

“L’ho fatto per salute”, ha spiegato Seredova, ammettendo di aver preso questa decisione quando ha iniziato a sentire la fatica nei movimenti: “Quando ho cominciato a sentire un po’ più fatica, meno energia, ho pensato che fosse il momento di iniziare a pensare realmente a me”. Grande a questo percorso di dimagrimento, Seredova ha spiegato di sentirsi oggi ‘più leggera’ oltre che più serena col suo corpo. Ha quindi ricordato di avere 47 anni, spiegando come fare i conti con l’età che passa e con le rughe sia non sempre facile, tuttavia ha chiarito che, per essere in forma, “Non mi ammazzo in palestra”.

Alena Seredova e la frecciatina all’ex Gianluigi Buffon: “Viva la salute, il resto si supera”

Più di un utente si è complimentato non solo per la sua forma fisica e bellezza, ma anche per la serenità che traspare dal suo volto. C’è chi l’ha definita ‘rifiorita’, con chiaro riferimento al difficile momento personale che Seredova ha vissuto dopo la scoperta del tradimento dell’ex Gianluigi Buffon. La risposta della modella è stata una stoccata velata proprio all’ex: “Tutti abbiamo qualcosa nella vita da superare, ed è sicuramente faticoso e difficile ma diciamoci la verità, ci sono cose ben peggiori. Perciò viva la salute e tutto il resto si supera”.

