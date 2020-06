ALENA SEREDOVA/ “Di nuovo mamma a 42 anni ma convinta di esserlo” (Verissimo)

Pubblicità

L’aveva previsto Alena Seredova nel corso della sua intervista a Verissimo: “La piccola dovrebbe nascere i primi di giugno ma essendo il terzo figlio potrebbe salutarci prima…”. E così è stato. La piccola Vivienne Charlotte è nata il 20 maggio per la gioia di mamma Alena e papà Alessandro Nasi. “Mai avrei detto che sarei diventata mamma a 42 anni, ho sempre detto che mai l’avrei fatto e invece sarò una mamma più grandicella ma convinta di diventarlo.” ha ammesso l’attrice e showgirl, che parlando del compagno Alessandro Nasi ha poi ammesso di essere molto felice e serena e, soprattutto, di avere al suo fianco un uomo davvero speciale. “È una storia la mia che dà speranze a tutte!” ha infatti sottolineato la Seredova. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Pubblicità

Alena Seredova e l’ospitata a Verissimo prima del parto

Alena Seredova ospite della nuova puntata di “Verissimo – Le Storie“, il programma condotto da Silvia Toffanin e trasmesso sabato 13 giugno 2020 nel pomeriggio di Canale 5. La modella e showgirl si racconta a cuore aperto tra la dolorosa separazione dall’ex marito Gigi Buffon fino alla felicità ritrovata con il nuovo compagno Alessandro Nasi. Una felicità inaspettata che la Seredova non credeva di poter riprovare nella sua vita; un amore che l’ha spinta anche a diventare mamma per la terza volta visto che è in dolce attesa. “Sono al sesto mese, dovrebbe nascere a giugno” – ha rivelato la showgirl a Silvia Toffanin precisando – “dopo due figli, non avrei mai pensato di diventare nuovamente mamma a 42 anni. Spero che la mia storia possa essere una speranza per tutte le donne che si sono trovate nella mia situazione”. La Seredova ha poi parlato di come, dopo la fine del matrimonio con Gigi Buffon, credeva che nessuno l’avrebbe mai più voluta. “Con la fine del mio matrimonio pensavo non mi volesse più nessuno, persino mia madre lo diceva e, invece, c’è sempre quella persona nel mondo che aspetta te” ha detto la modella.

Pubblicità

Alena Seredova figli: il terzo sarà una femmina

Una lunga chiacchierata quella tra Alena Seredova e Silvia Toffanin nel salotto di “Verissimo”. Alla domanda “come hai scoperto di essere incinta?”, la Seredova ha confessato: “ammetto che c’è stato un periodo in cui ci lavoravamo, ma non arrivava. Poi nel momento in cui ho smesso di pensarci, sono rimasta incinta. L’ho scoperto insieme ad Alessandro. Lui sarà padre per la prima volta e in famiglia questo bebè è molto atteso. Ai miei figli non sapevo come dirglielo e così ho scritto una lettera ad entrambi firmata proprio dal bebè”. La showgirl proprio nelle scorse puntate ha deciso di inviare un video-messaggio a tutti i telespettatori di Verissimo dicendo: “sono appena tornata dal medico e va tutto benissimo: avevo proprio voglia di condividere questa bella notizia con voi!”. Non solo, la Seredova si è anche soffermata sul terribile momento legato all’emergenza Coronavirus: “in questo periodo ovviamente non sempre sono così positiva, perché è un momento in cui spesso mi sento confusa. Accendo la tv e ci sono delle notizie che mi portano ad essere un po’ pessimista. Poi mi guardo la pancia e penso che c’è la speranza di una nuova vita e non riesco a non essere felice!”. Nonostante il dolore per quello successo in Italia, la Seredova ha voluto condividere un messaggio di amore e speranza con il pubblico: “oggi vorrei che la mia felicità potesse arrivare a tutti voi: so che è un momento pieno di ansie per noi future mamme, ma dobbiamo essere forti, perché noi donne ce la possiamo fare: i nostri bimbi nasceranno in un momento particolare, sicuramente da ricordare!”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA