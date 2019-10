Alena Seredova e Alessandro Nasi/ Foto “profumo della felicità”, lui a spalle nude e…

Alena Seredova ed il compagno ed imprenditore Alessandro Nasi, protagonisti di uno scatto social bellissimo e sensuale. La showgirl ed ex moglie di Gigi Buffon appare sempre più innamorata tra le braccia del suo uomo, immortalato di schiena, a spalle nude, mentre lei sorridente, regge in una mano il profumo della sua collezione. “Lui & Lei profumo della felicita”, scrive nella didascalia alla foto Instagram. Da circa un mese, infatti, la modella ceca naturalizzata italiana ha lanciato la sua linea di profumi e questa volta ha trovato un modo del tutto originale e romantico per promuoverlo sui social, mettendo in primo piano proprio l’amore per il compagno Alessandro Nasi, che si è prestato allo scatto. Ovviamente non sono mancati i commenti ironici, primo tra tutti quello di una follower che ha domandato: “Ma lui di spalle lo danno con il profumo?”. “Eh no”, la replica divertita di Alena Seredova.

ALENA SEREDOVA E ALESSANDRO NASI: SCATTO FELICE

Alena Seredova ed il suo Alessandro Nasi hanno fatto letteralmente impazzire gli utenti social. Lui, a spalle nude, ha attirato l’attenzione del gentil sesso che si è espresso in modo sempre garbato, per la felicità di Alena. Molte le colleghe che hanno voluto ribadire il grande apprezzamento per lo scatto, da Natasha Stefanenko a Roberta Morise. “Siete fantastici”, si legge tra i commenti sotto lo scatto. Ed ancora, “Ale + Ale = La grande bellezza”, il commento di un’altra follower. “Voi siete la coppia della felicità”, si legge ancora. E proprio sulla felicità si concentrano la maggior parte dei commenti di chi augura alla bella Seredova di vederla sempre così sorridente ed affiatata; “Ti meriti tanta felicità. Sei bellissima quando sorridi!”. E c’è anche chi, molto meno simpaticamente, tira in ballo Ilaria D’Amico, la giornalista e compagna di Buffon. Ma Alena, saggiamente, passa ben oltre e continua a sorridere indisturbata…

Visualizza questo post su Instagram Lui & Lei profumo della felicita #alenaseredova @alena_edp Un post condiviso da Alena Šeredová (@alenaseredova) in data: 9 Ott 2019 alle ore 6:58 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA