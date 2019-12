Alena Seredova, ex moglie Gigi Buffon/ Il dolore del fallimento del matrimonio e la nuova vita

Alena Seredova è l’ex moglie Gigi Buffon, il portiere della Juventus legato da cinque anni alla giornalista e conduttrice Ilaria D’Amico ospite a Verissimo nella puntata di sabato 7 dicembre 2019 su Canale 5. La modella e showgirl è stata legata per tre anni al campione della Juve con cui si è sposata nel 2011. Un amore importante da cui sono nati due splendidi figli: David Lee e Louis Thomas. Poi qualcosa si è rotto, visto che nel 2014 Buffon l’ha tradita con Ilaria D’Amico. Un tradimento finito in pasta a tutti i magazine di gossip con annessa separazione e divorzio. Un momento sicuramente non facile della vita di Alena che, al settimanale Chi, ha dichiarato: “ma certi cambiamenti, anche se traumatici, servono. Magari uno non si rende conto del proprio malessere e alla fine qualcosa che disturbava in qualche modo c’era per entrambi. La maturità aiuta a capire che, nella vita, è facile avere momenti in cui pensi che sia per sempre, ma poi ti rendi conto che quella promessa non ha valore”.

Alena Seredova: “ho incontrato Gigi Buffon ad un evento di calcio”

Arrivata in Italia per lavorare come modella, Alena Seredova si è fatta subito apprezzare dal grande pubblico non solo per la sua evidente bellezza, ma anche per il suo carattere. A Torino ha incontrato per la prima volta Gigi Buffon: “a un evento di calcio. Dopo, non sembrava niente di diverso di due che iniziano a frequentarsi. Invece, ci siamo innamorati, abbiamo avuto due figli, ci siamo sposati”. Nel 2011 il matrimonio celebrato in grande stile nella Cattedrale di San Vito a Praga, capitale della Repubblica Ceca dove la modella è nata. Qualcosa però è cambiato negli anni, visto che nel 2014 la coppia si separa a causa del tradimento del marito con Ilaria D’Amico. “Fu un colpo secco” – ha raccontato la modella al Corriere della Sera – “e molto, molto, duro. La rabbia sarebbe arrivata, ma prima ho dovuto assicurarmi che non stessi sognando”. In quel momento così difficile la sua forza sono stati i figli: “avevo due bambini che dipendevano da me per tutto. La capacità di tenere divise le cose mi ha aiutata. E non sono una che si rigira il coltello nella piaga né sono vendicativa. Non mi tengo niente, ho la sfuriata facile, ma come mi accendo mi spengo. E ho pianto, ovviamente non davanti ai ragazzi”.

Alena Seredova ha un nuovo compagno…

La fine del matrimonio con Gigi Buffon è stato un momento difficilissimo nella vita di Alena Seredova. La modella è riuscita ad uscirne solo grazie ai figli, ma anche alla presenza del cane Sprint: “mi faceva compagnia quando mettevo i ragazzi a letto fingendo che andasse tutto bene e iniziava la lunga notte insonne. Al cane potevo dire tutto. Mi lamentavo, mi sfogavo e lui ascoltava e non giudicava”. Oggi la modella non nasconde che i rapporti con Buffon sono migliorati, ma non tali da considerarlo un amico: “siamo in buoni rapporti per quello che c’entrano i figli, ma non è più mio amico come prima”. La notizia del tradimento di Buffon con Ilaria D’Amico, è arrivata come un fulmine a ciel sereno nella vita della Seredova come ha raccontato recentemente a Vieni da Me: “l’ho sentito alla radio, però va bene… Tutto quello che non ti uccide, ti fortifica: alla fine è vero. Sono diventata una persona migliore, non ho dato peso ad alcune cose che non mi interessano più. Ognuno si è creato la sua nuova famiglia, senza equilibrio non ci si riesce. Sono stata una persona superfortunata, perché non sempre quando si chiude una porta arriva il vero uomo della tua vita”.



