Alena Seredova/ “I miei figli temono di dover giocare con le bambole” (Verissimo)

Pubblicità

Sono settimane di attesa per Alena Seredova che diventerà mamma per la terza volta tra poco tempo. Già mamma di due maschi, Louis Thomas e David Lee, nati dal suo matrimonio finito con Gigi Buffon, la Seredova diventerà mamma di una bambina. Un’emozione enorme per l’ex modella che, a 42 anni e dieci anni dopo la nascita del suo secondogenito, ha deciso di tuffarsi nuovamente nella grande avventura della maternità. Pur essendo felice, la Seredova, ospite a Vieni da me, ha raccontato che se fosse stato per lei, sarebbe diventata mamma prima. Oggi, però, non vede l’ora di poter conoscere e stringere tra le sue braccia il frutto del suo amore con Alessandro Nasi con cui vive ormai una relazione stabile e serena. Lontani dal mondo del gossip, la coppia vive a Torino dove riesce a dare serenità a tutta la famiglia. Alena, infatti, è una mamma super presente nella vita dei suoi figli che avranno la prima sorellina dal momento che Buffon, con Ilaria D’Amico, ha avuto il terzo figlio maschio.

Pubblicità

ALENA SEREDOVA: LA REAZIONE DEI FIGLI ALL’ARRIVO DELLA SORELLINA

Come hanno preso Louis Thomas e David Leee la notizia dell’arrivo della sorellina? A raccontarlo è stata la stessa Alena Seredova che, ai microfoni di Vieni da me, ha confidato la reazione tipica di due quasi adolescenti di fronte alla nuova arrivata. “Hanno accolto la notizia come due mezzi adolescenti – ha rivelato a Caterina Balivo -. Non mi aspettavo grossi festeggiamenti, così è stato. Il fatto che sia femmina è una soluzione migliore perché credo che non ci sarà competizione con lei ma protezione. Loro hanno l’ansia di dover giocare alle bambole”. La famiglia, però, ora attende con gioia la nascita della piccola che porterà gioia e speranza. L’ex modella, raggiante e felicissima, sta condividendo le ultime settimane della sua gravidanza sui social mostrando il suo pancione. Ai microfoni di Verissimo, invece, è pronta a raccontare la sua quarantena svelando ansie e paure di una futura mamma.



© RIPRODUZIONE RISERVATA