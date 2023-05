Alena Seredova: il figlio David Lee Buffon debutta allo Stadio/ Presente il futuro marito Alessandro Nasi

Alena Seredova torna allo Stadio: c’entra il figlio secondogenito avuto dall’ex, Gigi Buffon

Nell’attesa generale delle preannunciate nozze con Alessandro Nasi, Alena Seredova torna allo stadio per il secondogenito figlio avuto dall’ex marito Gigi Buffon (suo coetaneo, di 45 anni). Così come lei stessa lascia intendere in un’intervista a Vanity Fair, la vip ceca e naturalizzata italiana erge i figli alla priorità assoluta nel suo quotidiano, tanto che per il bene di “David Lee e Louis Thomas (di 13 e 15 anni) lei non cova risentimento verso il padre dei figl ed ex portiere storico della Nazionale italiana di Calcio, Gigi Buffon. Questo nonostante lei non abbia dimenticato il tradimento subito da Gigi con la complicità della “rivale” conduttrice, Ilaria D’Amico (49 anni), ma per il mero bene dei ragazzi avuti dallo sportivo. La ceca non definirebbe la sua “una famiglia allargata”, eppure lei é intanto protagonista di un avvistamento con il futuro marito, un appuntamento al match di calcio disputato dal secondogenito. Il che accade sulla scia del sí alla proposta di matrimonio ricevuta dall’imprenditore 48enne originario di Torino, imparentato con la celebre Agnelli family, nonché cugino di John e Lapo Elkann.

A paparazzare l’avvistamento é l’entourage attivo per il nuovo numero in edicola di Chi magazine. Tra le esclusive pagine del giornale di cronaca rosa, si apprende che Alena Seredova é eccezionalmente con Alessandro Nasi al nuovo debutto calcistico del secondogenito, sceso in campo a Vinovo, Torino, con la maglia della C.B.S. Milan Academy. Sugli spalti figura tra i presenti anche il primogenito della ceca, Louis Thomas, mentre grande assente é invece Vivienne Charlotte, figlia primogenita della coppia dei futuri sposi, che ha due anni.

Spunta la data delle nozze in arrivo, per Alena Seredova

“Come è finito il match? -si legge poi nella caption a corredo della esclusiva paparazzata della storica ex di Gigi Buffon con Nasi-. David Lee ha perso 4-0 contro la squadra di casa. Ma l’importante, s’è già detto, è tifare”. Ben al di là dell’amarezza legata alla sconfitta sul campo del secondogenito, Alena si prepara a celebrare le nozze con l’amato Nasi, che la segue con amore anche per il bene dei figli che lei ha avuto da Gigi Buffon: stando a quanto si rileva, nel mezzo del best gossip made in Italy di questi giorni, il matrimonio é fissato per il 17 giugno 2023.

