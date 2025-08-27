Alena Seredova inveisce contro Ilaria D'Amico: parole di fuoco: "Io non sarei mai andata con un uomo sposato", su Gigi Buffon: "Ho pianto a dirotto"

Alena Seredova ancora contro Ilaria D’Amico: “Non diventeremo mai amiche”

Puntuale come un orologio svizzero ogni tot di tempo Alena Seredova rilascia delle interviste in cui attacca la compagna dell’ex marito Gigi Buffon, Ilaria D’Amico colpevole di averle strappato il marito rovinandole il sogno della famiglia tradizionale. L’ultima intervista in ordine di tempo l’ha rilasciata al magazine Oggi in cui ancora una volta Alena Seredova ha inveito contro Ilaria D’Amico senza mezzi termine e con parole di fuoco.

Scendendo nel dettaglio, infatti, al giornalista che le chiedeva se mai in futuro volesse prendere un caffè con la giornalista, l’ex top model ha tuonato: “Non vedo la necessità.” aggiungendo che purtroppo saranno costrette a ritrovarsi al matrimonio dei loro figli e questo è più sufficiente ed infine ha concluso con l’ennesima frecciata piena di astio: “Tanto amiche non diventeremmo, siamo talmente diverse… Io, se avessi avuto un figlio e mi fossi separata (come la D’Amico ai tempi dell’incontro con Buffon, ndr), e dovessi cercarmi un compagno, non sarei mai andata nelle acque di un uomo sposato“.



Alena Seredona e la fine del matrimonio con Gigi Buffon: “Pianto per sei mei, mia mamma diceva ‘resterai sola’”

Si è lasciata andare alle confessioni Alena Seredova nell’intervista al magazine Oggi. Dalla paura di restare sola: “Mia madre Jitka mi diceva: ‘Non ti vorrà più nessuno’. E anche io lo pensavo.” al dolore per la fine del matrimonio con Gigi Buffon. Alena nella chiacchierata ha confessato anche le difficoltà di accettare una famiglia allargata, un modello non ideale per i suoi figli perché lei è molto tradizionalista, fino all’incontro con il suo secondo marito Alessandro Nasi e padre di sua figlia Vivienne Charlotte. Nasi l’ha corteggiata per sei mesi mentre lei ancora ‘piangeva a dirotto’ per l’ex calciatore. Alla fine ha conquistato la sua fiducia ed oggi l’ex top model ammette senza rimpianti: ‘Mi ha salvato la vita’.