Alena Seredova, macchina allagata/ “Bello avere la cabrio” e i fan…

Alena Seredova è stata protagonista di un piccolo incidente, con la sua macchina totalmente allagata. Nelle storie di Instagram la splendida showgirl ceca, ex moglie di Gigi Buffon, ha mostrato le conseguenze dell’improvviso temporale di oggi a Forte dei Marmi dove la donna è in questo periodo. Nonostante l’avventura sia stata piuttosto spiacevole la donna ha preso tutto con grande filosofia e con il solito e inconfondibile sorriso sulle labbra. Nel video possiamo sentire il tono di voce disteso e simpatico col quale sottolinea: “Bello avere la cabrio“. La vediamo alle prese con una tazza con la quale è intenta a svuotare l’enorme quantità di acqua che ha allagato la parte anteriore dell’autovettura nel luogo dove si trovano i tappetini.

Alena Seredova, macchina allagata: un errore di valutazione

È stato un errore di valutazione quello di Alena Seredova e della sua famiglia che hanno lasciato aperta la cabrio nonostante ci fosse l’allerta maltempo. Probabile che la donna non abbia seguito i telegiornali che hanno spiegato come il 3 agosto 2020 sarebbe stato da dimenticare per gran parte del nord Italia in seguito appunto a momenti di alta pressione con conseguenti forti rovesci. A pagare per tutti è stata la jeep cabrio che si è allagata. Per fortuna però non sembrano esserci grossi danni alla macchina con la showgirl che è sembrata piuttosto serena. D’altronde sta vivendo uno splendido momento dopo la nascita della piccola Vivienne, la terza figlia avuta dal compagno Alessandro Nasi. I primi due bimbi erano nati dal matrimonio col portiere della Juventus Gigi Buffon.



