Alena Seredova mamma per la terza volta/ Foto, è nata la figlia di Alessandro Nasi!

Alena Seredova è diventata mamma. Fiocco rosa per l’attrice e showgirl e per il suo compagno Alessandro Nasi che, dopo giorni di attesa e di preoccupazione anche per il lockdown, possono finalmente abbracciare la loro piccolina. “A volte i sogni si avverano. Benvenuta principessa” è il messaggio di gioia scritto dalla Seredova su Instagram al fianco ad una dolcissima foto che vede la mano di Alena, con un anello con la scritta “Mamma”, che tiene la minuscola mano della piccola arrivata. Un post accolto sui social dai tantissimi auguri e congratulazioni di fan ma anche di volti dello spettacolo. Si tratta della terza figlia per la Seredova, che è già mamma di due maschietti avuti dalla precedente relazione con Gianluigi Buffon, David Lee e Louis Thomas.

Alena Seredova e Alessandro Nasi genitori: “Benvenuta principessa”

Solo pochi giorni fa Alena Seredova si mostrava in pancione all’ultima dall’ospedale per le ultime visite di rito. Al Corriere, sull’imminente parto, aveva dichiarato: “Non so neanche come partorirò: se potrò andare accompagnata e se Alessandro potrà vedere la bimba appena nata o stare in sala parto. – e ancora – Eviterò d’informarmi fino all’ultimo, però mi piacerebbe vivere l’emozione di vedere Ale quando nasce la sua prima figlia. Quel momento lì è fortissimo: ci arrivi totalmente sfinito, tutto è esagerato, le reazioni sono amplificate”. Ora che la piccola è arrivata, ad Alena e Alessandro non resta che godere di ogni istante di questo bellissimo e indimenticabile momento.

Visualizza questo post su Instagram A volte i sogni si avverano ❤️ Benvenuta principessa Vítej princezno ❤️ Un post condiviso da Alena Šeredová (@alenaseredova) in data: 19 Mag 2020 alle ore 8:21 PDT





