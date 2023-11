Alena Seredova: “Meglio due famiglie felici che genitori infelici”/ “Ilaria D’Amico? Un supporto in più…”

Alena Seredova, la “famiglia allargata” come chiave per la felicità dei figli

Spesso il contesto del gossip argomenta su presunte rivalità che poi, ai fatti sembrano essere solo frutto di fantasia. A proposito di questo scenario, sono da menzionare le ultime dichiarazioni di Alena Seredova, riportate da Biccy. L’ex moglie di Gianluigi Buffon ha rilasciato un’ampia intervista per il settimanale Gente dove, oltre a parlare della sua relazione ormai conclusa con l’ex portiere, ha anche avuto modo di menzionare l’attuale compagna dello sportivo, Ilaria D’Amico.

Come riporta il portale, Alena Seredova non aveva mai parlato in maniera diretta di Ilaria D’Amico, attuale compagna del suo ex marito Gianluigi Buffon. Le sue parole sono sempre state velate, forse per ragioni di circostanza, ma le impressioni non erano proprio idilliache. Nello specifico, l’ex modella ha sempre evitato accostamenti con la giornalista, prendendo le distanze anche dalla definizione di “famiglia allargata”. Nelle sue nuove dichiarazioni sembra però che qualcosa sia decisamente cambiato.

Alena Seredova e le parole di stima per Ilaria D’Amico: “I miei ragazzi sono fortunati…”

Proprio nell’intervista a Gente – riportata da Biccy – Alena Seredova ha infatti raccontato come con la complicità di Gianluigi Buffon – suo ex marito – abbia lavorato sodo per garantire ai propri figli serenità ed equilibrio. Missione ampiamente riuscita e, a quanto pare, anche grazie all’attuale compagna dello sportivo, Ilaria D’Amico. “… Con il tempo ho capito che la fine di un legame può dare vita a qualcosa di nuovo; è giusto cercare risvolti positivi anche nelle cose negative. Due genitori infelici non ne valgono mezzo, due famiglie felici rispettano prima di tutto le esigenze e le sensibilità dei ragazzi, e quindi possono essere una risorsa”.

Alena Seredova ha dunque sottolineato come mantenere l’armonia tra le famiglie – dopo la separazione con Gianluigi Buffon – sia la chiave per garantire ai figli una zona di comfort necessaria. Proseguendo nel suo discorso a Gente – riportato da Biccy – è poi arrivata un chiaro riferimento ad Ilaria D’Amico che sembra porre fine alle voci riferite alle ostilità tra le due donne. “Ai miei ragazzi dico che sono fortunati perchè siamo in tanti attorno a loro. Ci sono mamma e papà, c’è Alessandro, c’è Ilaria e anche loro due possono essere un supporto in più“.











