Alena Seredova/ “Mi fa paura diventare mamma di una bimba. Alessandro Nasi? Vorrei..”

Alena Seredova diventerà mamma per la terza volta tra poche settimane. Dopo David Lee e Louis Thomas, nati dal suo matrimonio con Gigi Buffon, l’ex modella diventerà mamma di una bambina, frutto del suo amore con Alessandro Nasi, il manager che, con pazienza, è riuscito a conquistare il suo cuore restituendole quella serenità e quella fiducia nell’amore che pensava di aver perso. «Ale ha avuto molto pazienza. Io, prima di tutto, mi sentivo di proteggere i miei cuccioli. All’epoca, erano piccoli. Credo che anche a lui fosse chiaro che ci sarei rimasta male se mi avesse lasciata dopo che gli avevo aperto la mia casa, con due figli già in una situazione che capivano poco e che avevano visto arrivare un’altra figura femminile a casa di papà. Perciò, ho preferito essere proprio certa», ha raccontato la Seredova in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Candida Morvillo per il Corriere della Sera. Entrato in punta di piedi nella famiglia di Alena, Alessandro Nasi, con il tempo, ha convinto la compagna anche a diventare mamma per la terza volta. La Seredova ha deciso di fare il grande passo solo quando è stata davvero sicura di poter dare una famiglia serena ai suoi bambini.

ALENA SEREDOVA: “VORREI VEDERE L’EMOZIONE DI ALESSANDRO NASI QUANDO NASCERA’ LA SUA PRIMA FIGLIA”

Se Alena Seredova ha vissuto già due volte l’emozione di diventare mamma, per il compagno Alessandro Nasi, la piccola che nascerà tra poche settimane, sarà la sua prima figlia. Dopo aver vissuto la gravidanza in quarantena, la Seredova non nasconde di avere qualche timore per il parto imminente. “Non so neanche come partorirò: se potrò andare accompagnata e se Alessandro potrà vedere la bimba appena nata o stare in sala parto. Eviterò d’informarmi fino all’ultimo, però mi piacerebbe vivere l’emozione di vedere Ale quando nasce la sua prima figlia. Quel momento lì è fortissimo: ci arrivi totalmente sfinito, tutto è esagerato, le reazioni sono amplificate“, racconta l’ex modella. Alena, inoltre, ha spiegato di trascorrere le giornate in quarantena dedicandosi ai figli e alla cucina e in vista del futuro, ammette di avere paura della responsabilità che la attende nel crescere una bambina: «Fa un po’ paura, mi vedo più come una mamma di maschi. Anche da piccola, non ero molto femminuccia».



