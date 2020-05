Alena Seredova/ “Mio figlio Louis ha 45 di piede, spero sia tutto proporzionato”

Pubblicità

Alena Seredova, in collegamento dalla sua casa, ospite di Vieni da me, racconta a Caterina Balivo la sua gravidanza a poche settimane dalla nascita della sua bambina. Già mamma di Louis Thomas e David Lee, nati dal matrimonio finito con Gigi Buffon, Alena Seredova non nasconde l’emozione di dover crescere una femmina dopo due maschi. “Alla mia età ho deciso di tuffarsi in questa nuova avventura perchè dall’ultimo figlio sono passati dieci anni e non mi ricordo più niente. E’ come se fosse la prima volta”, spiega la Seredova. Dopo aver rivisto le immagini della sua prima gravidanza, la Seredova svela un retroscena sul suo primogenito. “Mio figlio Louis Thomas ha 12 anni e porta 45 di piede. Io spero che sia tutto proporzionato”, dice Alena Seredova.

Pubblicità

ALENA SEREDOVA: “NIENTE CORREDINO PER MIA FIGLIA”

Alena Seredova, in un collegamento abbastanza complicato con Vieni da me, svela di far parte di una famiglia altissima al punto che il nonno dei suoi figli ha 51 di piede. Tornando, poi, alla sua terza gravidanza, la Seredova ha svelato di non essere riuscita a preparare il corredino per la sua bambina, frutto del suo amore con Alessandro Nasi. “Volevo aspettare la primavera per avere cose carine, poi hanno chiuso tutto e quindi si ritroverà con macchinine perchè, fortunatamente, ho conservato tutto dei miei figli“, ha raccontato la Seredova che non ha voluto svelare il nome scelto per la bambina. L’ex modella ha raccontato di avere una lista di nomi da cui, nel corso degli anni, ha eliminato quelli delle persone che le hanno lasciato un brutto ricordo: da questa lista sarebbe saltato fuori il nome della piccola che nascerà tra poche settimane.



© RIPRODUZIONE RISERVATA