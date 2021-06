Alena Seredova, no a famiglia allargata con Buffon e D’Amico/ “Contro la mia natura”

La storia d’amore con Gianluigi Buffon, storico portiere della Juventus (da pochi giorni al Parma) e Alena Seredova, ha lasciato delle cicatrici profonde nella stessa showgirl. La Seredova è oggi felice con Alessandro Nasi, il papà di Vivienne Charlotte, la sua terzogenita (lo scorso mese di maggio ha compiuto un anno), ma non ha ancora digerito la rottura con il giocatore di Massa. Attraverso le sue Instagram Stories si è concessa ai propri fan, e un suo follower le ha domandato: «Dopo tanti anni, ora che sei felice, per amore dei tuoi figli non ti piacerebbe l’idea della famiglia allargata?».

Maurizio Landini/ "Lavoro disprezzato, a rischio la tenuta democrazia"

L’ex signora Buffon ha però replicato in maniera schietta, storcendo virtualmente il naso «È proprio contro la mia natura e penso che non ci si debba costringere a pensarla diversamente… Lo so, sono dura». Il fan si riferisce al fatto che la bella showgirl ceca ha avuto altri due figli dal portiere (da anni stabilmente a fianco dell’ex volto noto di Sky Sport, Ilaria D’Amico), leggasi Louis Thomas e David Lee, rispettivamente di 13 e undici anni.

NINO FRASSICA/ “School of Mafia? Noi prendiamo in giro la criminalità organizzata!”

ALENA SEREDOVA E GIGI BUFFON, UN RAPPORTO FINITO MALE

Il rapporto fra i due, come spiega anche Vanity Fair, è oggi sereno, soprattutto per il bene dei figli, “Ma forse – aggiunge il portale – non al punto di cancellare il passato”. La storia con Buffon, del resto, non è stata una cosa da nulla, essendo durata ben dieci anni, con di mezzo un matrimonio e appunto due splendidi bambini.

Nel 2014, poi, la loro rottura, comunicata così dalla Seredova: «Ho saputo che Gigi mi tradiva alla radio. Sono stata la penultima a saperlo. Dopo di me l’ha saputo mio padre». L’anno dopo era arrivato Alessandro Nasi, manager di casa Agnelli (sempre mondo Juventus quindi), ed è stata la rinascita per l’ex moglie del portiere: «Per me è stato come tornare a casa dopo tanto tempo – aveva raccontato la donna l’anno seguente – è stato sorprendente e meraviglioso, un dono che la vita mi ha fatto. Valeva la pena vivere questa sofferenza per arrivare fin qui».

I wanna be your slave dei Maneskin nella top ten Uk/ Prima volta per band italiana

© RIPRODUZIONE RISERVATA