Alena Seredova non segue Michelle Hunziker su Instagram/ “Perché? Non sono invidiosa ma…”

Perché Alena Seredova non segue Michelle Hunziker?

Alena Seredova non segue Michelle Hunziker su Instagram. Un particolare di cui si è accorto un fan che ha deciso di chiedere alla diretta interessata il motivo di questa ‘mancanza’. Così, proprio su Instagram, alla Seredova è stata posta la fatidica domanda: “Perché non segui Michelle?” Alena avrebbe potuto ignorare la domanda e passare oltre, senza entrare nel dettaglio di una situazione che avrebbe anche potuto essere imbarazzante, invece ha deciso di rispondere all’utente, spiegandone il motivo.

“Perché non seguo Michelle? Non sono una persona invidiosa, mi piace quello che ho” ha dichiarato Alena Seredova in risposta alla domanda dell’utente su Instagram. La showgirl ha poi voluto chiarire che non ha importanza chi si segue sui social ma le persone per le quali si è presenti davvero, con telefonate o anche fisicamente.

Alena Seredova non segue Michelle Hunziker “Ma sua figlia Aurora sì”

Così Alena Seredova ha continuato: “Sento persone che sento al telefono o che ho incontrato o con cui abbiamo fatto cose assieme.” Poi, tornando a Michelle Hunziker, ha svelato che pur non seguendo lei, segue qualcuno della sua famiglia: “Però seguo sua figlia (Aurora Ramazzotti), perciò… Così non vale?” Almeno 5 punti?» ha ironizzato la donna sul finale. Una risposta schietta da parte della modella originaria di Praga, che potrebbe anche scatenare la replica della sempre attenta Michelle Hunziker qualora la questione nata su Instagram diventasse virale. In quel caso, sarebbe interessante scoprire la risposta della conduttrice.

