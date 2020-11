Alena Seredova positiva al Covid/ “Ho sintomi: sono stata molto attenta ma…”

Nelle drammatiche ore in cui nel nostro Paese le Regioni tornano a cambiare colore e da più parti si teme (o si auspica, a seconda dei punti di vista e delle categorie coinvolte) presto l’entrata in vigore di un nuovo lockdown, a essere in continuo aggiornamento è pure l’elenco dei personaggi del mondo dello spettacolo e degli altri VIP positivi al Covid-19. E nelle ultime ore, mentre c’è apprensione per le condizioni di Iva Zanicchi e intanto si apprende del miglioramento di quelle di Carlo Conti, ad annunciare di aver contratto il virus oggi è anche Alena Seredova: infatti la 42enne showgirl originaria della Repubblica Ceca ha condiviso attraverso i propri profili social un breve aggiornamento allegando anche un selfie in cui ha mostrato senza filtri il proprio volto, evidentemente fiaccato dalla malattia. “Nonostante sia stata davvero molto attenta ho incontrato questo sgradito inconveniente” ha scritto nella didascalia a corredo dello scatto l’ex compagna di Gianluigi Buffon.

ALENA SEREDOVA POSITIVA AL COVID: “SINTOMATICA, SONO STATA ATTENTA MA…”

Nel breve post apparso sul suo profilo Instagram, Alena Seredova ha spiegato ai suoi followers cosa è accaduto e quale è la sua condizione attuale ovvero di positiva e purtroppo anche sintomatica: “Sono a casa isolata, a Torino, e spero che tutto questo passi presto…” scrive l’ex modella nonché attrice e dirigente sportiva nata a Praga il 21 marzo del 1978. Poi, a margine del suo breve post, l’ex signora Buffon ha voluto distogliere tuttavia l’attenzione dalla sua positività e inviare un messaggio di vicinanza e solidarietà anche a tutti quelli che in questo momento stanno soffrendo e magari non hanno la fortuna di vivere in una condizione più agiata come la sua. “Per me e per tutte le persone più in difficoltà di me: teniamo duro!” è la chiosa della Seredova al post a cui hanno fatto seguito centinaia di pensieri e di auguri di pronta guarigione da parte della sua nutrita schiera di followers e aficionados.

