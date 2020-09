Alena Seredova/ “Sono una donna con i problemi delle famiglie separate” (Verissimo)

Alena Seredova è tra le ospiti della nuova puntata di Verissimo, il rotocalco televisivo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. La showgirl è pronta a raccontarsi a cuore aperto soffermandosi in particolare sulla sua vita privata e sulla nascita della figlia Vivienne nata dall’amore con Alessandro Nasi. Una gioia immensa per la showgirl ed attrice che dopo la fine del matrimonio con Gigi Buffon ha ritrovato l’amore e la serenità tra le braccia dell’imprenditore. “Oggi sono una donna che ha i problemi di tutte le famiglie separate e, quando sento dire: ‘Andiamo tutti d’accordo’, penso che sia una balla colossale” ha precisato però la modella durante un’intervista rilasciata a Chi sottolineando di essere stata molto male quando ho scoperto del tradimento dell’ex marito Gigi Buffon. Un momento difficilissimo della sua vita che sintetizza così: “una botta grandissima”. Oggi che di tempo ne è passato la stessa Seredova si racconta in modo diverso: “sono una persona che si accende facilmente, è vero, ma per me è finito tutto lì. Allora ero una persona molto più nervosa di quello che sono oggi, perché forse, con il senno di poi, non stavo bene. Forse, per come sono fatta, non ammettevo che ci fosse qualcosa che non andava perché sarebbe diventato un problema per i nostri figli”.

Alena Seredova: “ho tenuto duro per i miei figli”

Nonostante il dolore, la sofferenza e la delusione giustamente provata dai suoi due figli, Alena Seredova ha cercato in tutti i modi di farcela per loro. “Dopo l’addio con il padre dei suoi figli sono riuscita a ragionare, a tenere duro per i miei bambini, ho la coscienza di aver fatto di tutto per farli stare bene e posso andare avanti a testa alta, ma non è stato facile. Ho preso una botta che mi ha dato l’adrenalina per reagire, ma poi ho pagato la stanchezza di dover nascondere ai figli il dolore che provavo per loro” – ha confessato la showgirl che lo scorso maggio è diventata mamma per la terza volta della piccola Vivienne. Anche se dall’amore con Alessandro Nasi è nata una figlia, la coppia non ha ancora in programma il matrimonio come ha confermato la stessa Alena durante un’intervista rilasciata a Di Lei: “assolutamente no, in questo periodo è l’ultimo dei miei pensieri. Non a caso quello dei matrimoni è un settore in crisi. Ho una mia amica che organizza eventi tra cui molti matrimoni: non sa quando si potrà riprendere e soprattutto quando la gente avrà voglia di festeggiare. Per non parlare di quando se lo potrà permettere”.



